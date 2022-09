Wózki, jedzenie i inne dary dla uchodźców skradzione z magazynu w Toruniu

Zniknęły całe kartony z żywnością, środkami higieny, pampersami i wieloma innymi darami dla uchodźców. W nocy ze środy na czwartek okradziony został magazyn Toruńskiego Sztabu Pomocy Ukrainie.

Lokal do organizowania zbiórek, który sztab otrzymał od prezydenta Torunia, mieści się przy ul. Legionów 238. Szacowana wartość tego, co skradziono, to ponad 50 tys. zł. -Ukradziona została w dużych ilościach żywność, z której miały być formowane pakiety spożywcze dla uchodźców – informują wolontariusze na Facebooku. - Zginęło nagłośnienie o wartości około 20 tys. zł, które pożyczał nam za darmo pan Krzysztof. Oprócz tego paleciak, koła od samochodu, wózki dziecięce, środki higieny, pampersy i wiele innych rzeczy - a te rzeczy zostały ukradzione nie na sztuki, ale na kartony. Prawdopodobnie była to zaplanowana akcja grupy osób, które musiały mieć duży samochód dostawczy.Sprawcy zniszczyli też sterylne opatrunki, które miały trafić do rannych w Ukrainie.Kradzież odkryli wolontariusze, którzy przyszli do magazynu, by przygotować transport darów do Kijowa.Sprawcy włamania i kradzieży są poszukiwani. - Na miejscu zostały przeprowadzone oględziny. Przesłuchujemy świadków, ustalamy wszystkie okoliczności tego zdarzenia - mówi Wojciech Chrostowski z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Członkowie sztabu bardzo liczą na informacje od osób, które cokolwiek widziały lub słyszały.