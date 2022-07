Grzegorz Kaczmarek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia zostaje na stanowisku

Odwołania chcieli radni Zjednoczonej Prawicy, powołując się na zachowanie radnego podczas wizyty w mieście prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - uzasadniał radny Solidarnej Polski Damian Polak.

– Kiedy już obronicie pana wiceprzewodniczącego, tak naprawdę dacie poklask temu, że można w Polsce obrażać funkcjonariuszy: policji, SOP, którzy chronią nie tylko tych, którzy przyszli na spotkanie, ale chronią również tych, którzy przyszli protestować i mają inne poglądy polityczne – mówił Damian Polak.– Fragment jednego z powszechnie znanych dowcipów, który wtedy opowiadałem, został tak zmanipulowany, by uzyskać efekt perfidnej manipulacji uwłaczającej mojej osobie. Myśmy ten film przed chwilą oglądali. Treść dowcipu opowiadana była w prywatnej rozmowie, byłem tam prywatnie – powiedział Grzegorz Kaczmarek.Podczas czerwcowej wizyty w mieście prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego odbyła się manifestacja. To właśnie wtedy radny użył słowa na literę „g”, co zostało utrwalone m.in. na Twitterze.Z innych spraw, podczas sesji radni zgodzili się przekazać kościołowi pw. Opatrzności Bożej dotację na prace konserwatorskie m.in. na wzmocnienie wieży świątyni.