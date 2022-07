Wraca „Jarmark cysterski” w Koronowie. Nowe miejsce i nowe atrakcje!

Szereg atrakcji czeka na mieszkańców i turystów, którzy w sobotę i niedzielę odwiedzą Koronowo.

Odbędzie się tam, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, „Jarmark cysterski”. Jedną z atrakcji będzie inscenizacja oblężenia miasta – zapowiada burmistrz Koronowa, Patryk Mikołajewski.– Przygotowaliśmy dużo ciekawych wydarzeń. Sobota jest przepełniona atrakcjami zwłaszcza dla najmłodszych, ale jest też to co ja lubię najbardziej, czyli inscenizacje. O 21.00 robimy wieczorną inscenizację, jest o tyle ciekawa, że w półmroku, cieniu cysterskiego gaju jakim jest Grabina, będzie się odbywała bitwa, będą machiny oblężnicze, płonące kule, palenie wioski, a w momencie kulminacyjnym chcemy podświetlić las na czerwono, a po inscenizacji koncert zespołu Percival – oni pisali muzykę między innymi do gry „Wiedźmin”. W niedzielę będzie msza w rycie średniowiecznym, po łacinie, w bazylice koronowskiej, potem masa zabaw i o 15:00 kolejna inscenizacja bitwy pod Koronowem.Jarmark w sobotę rozpocznie się o 13:00, a w niedzielę o 11:00.