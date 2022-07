Była dziura na dziurze, a teraz jest nowa droga. Radość w Jabłonowie Pomorskim

Prawie milion złotych kosztowała przebudowa drogi Buk Pomorski - Świecie nad Osą (powiat brodnicki). W poniedziałek uroczyście ją otwarto.

Wstęgę przecinali między innymi Anna Gembicka - sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau. - Widać, że potrzeby są jeszcze bardzo duże, dlatego my jako rząd staramy się, żeby pieniędzy na drogi było jak najwięcej – mówiła ta pierwsza. - Dla nas - Ministerstwa Rolnictwa - szczególnie ważne są oczywiście drogi w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.- Dobrze, że te drogi będą służyły w dobrej jakości, przez długie lata lokalnym społecznościom – dodał wicewojewoda. - Ułatwiają one drogę do pracy, szkoły czy lekarza - zresztą trzeba być mieszkańcem wsi, żeby docenić fakt posiadania dobrej drogi.Przebudowa polegała głównie na poszerzeniu dotychczasowej trasy – z 3,5 do 5 metrów. - Na tej drodze była dziura na dziurze, już nie mieliśmy nawet możliwości łatania, a dziś jest piękna nawierzchnia asfaltowa – cieszył się Przemysław Górski, burmistrz Jabłonowa Pomorskiego. Wyremontowany odcinek drogi ma ponad kilometr długości. Rządowe wsparcie to ponad pół miliona złotych.