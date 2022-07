Za wybuch gazu w Inowrocławiu być może odpowiada lokator. To nie przypadek?

Do wybuchu gazu w kamienicy przy ulicy Staszica w Inowrocławiu najprawdopodobniej świadomie doprowadził jeden lokatorów - ustalił reporter PR PiK. /fot. Michał Zaręba/archiwum

Do wybuchu gazu w kamienicy przy ulicy Staszica w Inowrocławiu najprawdopodobniej świadomie doprowadził jeden z lokatorów - ustalił reporter PR PiK. Mężczyzna z rozległymi oparzeniami trafi do szpitala. Do zdarzenia doszło 7 lipca.

Wybuch gazu w kamienicy w Inowrocławiu. Dwie osoby poszkodowane Wybuch gazu na Starym Rynku we Włocławku. Poparzona kobieta w szpitalu Wybuch w Toruniu. Budynek się zawalił, zgliszcza się zapaliły [zdjęcia]



Za ten czy grozi do 10 lat pozbawienia wolności.



- Przesłuchano już część lokatorów tego budynku, w tym osobę bliską dla mężczyzny, który doznał rozległych oparzeń i w ciężkim stanie przebywa w szpitalu poza Inowrocławiem. W mieszkaniu, w którym najprawdopodobniej doszło do wybuchu, a które zamieszkiwał ten ranny mężczyzna, zabezpieczono dwie, nieuszkodzone butle gazowe. Oględziny z udziałem biegłego z dziedziny pożarnictwa ujawniły także kuchenkę gazową odłączoną od rury doprowadzającej gaz do mieszkania, co mogło być następstwem wybuchu, bądź mogło być wynikiem działania celowego. Jest to jedna z wersji, którą bierzemy pod uwagę. Pewne okoliczności, o których nie chciałbym teraz szczegółowo mówić wykazują, że wybuch gazu mógł być następstwem podjęcia kolejnej próby samobójczej. Obecnie nie ma możliwości przeprowadzenia żadnych czynności procesowych.



W wyniku wybuchu zawaliła się jedna ze ścian budynku i część dachu. Jak już informowaliśmy, kamienica zostanie odbudowana. - Prokuratura nadzoruje śledztwo w sprawie spowodowania zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz zniszczenia mienia o wielkich rozmiarach - mówi Andrzej Nowak, zastępca prokuratora rejonowego w InowrocławiuZa ten czy grozi do 10 lat pozbawienia wolności.- Przesłuchano już część lokatorów tego budynku, w tym osobę bliską dla mężczyzny, który doznał rozległych oparzeń i w ciężkim stanie przebywa w szpitalu poza Inowrocławiem. W mieszkaniu, w którym najprawdopodobniej doszło do wybuchu, a które zamieszkiwał ten ranny mężczyzna, zabezpieczono dwie, nieuszkodzone butle gazowe. Oględziny z udziałem biegłego z dziedziny pożarnictwa ujawniły także kuchenkę gazową odłączoną od rury doprowadzającej gaz do mieszkania, co mogło być następstwem wybuchu, bądź mogło być wynikiem działania celowego. Jest to jedna z wersji, którą bierzemy pod uwagę. Pewne okoliczności, o których nie chciałbym teraz szczegółowo mówić wykazują, że wybuch gazu mógł być następstwem podjęcia kolejnej próby samobójczej. Obecnie nie ma możliwości przeprowadzenia żadnych czynności procesowych.W wyniku wybuchu zawaliła się jedna ze ścian budynku i część dachu. Jak już informowaliśmy, kamienica zostanie odbudowana.