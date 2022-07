Czujniki smogu dla szkół. Akcji Edukacyjnej Sieci Antysmogowej NASK

30 szkół z województwa kujawsko-pomorskiego otrzyma bezpłatne czujniki smogu i tablice do wyświetlania wyników pomiarów. Do akcji Edukacyjnej Sieci Antysmogowej zakwalifikowały się szkoły, m.in. z Bydgoszczy, Torunia, ale także z Kowala, Kcyni czy Obrowa.

- Świadomość dotycząca smogu w całym społeczeństwie jest bardzo mała, a w niewielkich miejscowościach edukacja jest szczególnie potrzebna - uważa Barbara Leśniczak, kierownik Edukacyjnej Sieci Antysmogowej NASK.Poziom zanieczyszczenia powietrza będzie można sprawdzać na tablicach umieszczonych na budynkach szkół, które zakwalifikowały się do projektu. Dodatkowo w ramach akcji nauczyciele, uczniowie, ale także ich rodziców otrzymają materiały edukacyjne.Łącznie w całej Polsce 1200 szkół otrzyma bezpłatne czujniki smogu i tablice do wyświetlania wyników pomiarów w ramach akcji Edukacyjnej Sieci Antysmogowej.Smog jest nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym, które polega na współistnieniu związków chemicznych oraz pyłów w naszej atmosferze. Przebywanie, oddychanie nim, zagraża zdrowiu i życiu. Pochodzenie słowa smog ma swoje korzenie w dwóch angielskich słowach: „smoke” - dym oraz „fog” - mgła. Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest niska emisja, czyli spalanie paliw stałych (węgla i drewna) w domowych piecach, kotłach i kominkach. Smog występuje głównie w sezonie grzewczym od września do kwietnia, kiedy pali się w piecach węglem i drewnem. Największy problem mamy z zanieczyszczeniem pyłami zawieszonymi i rakotwórczym benzo(a)pirenem.https://esa.nask.pl/media/2022/07/Wyniki-rekrutacji-ESA-dla-OSE-zakwalifikowani.pdf