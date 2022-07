Kolejne umowy ze spółkami wodnymi w regionie podpisane [wideo]

Wsparcie na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych otrzymało 9 spółek wodnych z powiatu inowrocławskiego. Kwota dofinansowania to 385 tys. złotych. Umowy podpisano w Urzędzie Gminy w Rojewie.

W całym województwie kujawsko-pomorskim kwota dotacji to prawie 4 mln. Podzielono ją pomiędzy 106 spółek wodnych.- Bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy podpisać tak bardzo ważne dla was umowy, czyli wsparcie wszystkich inwestycji związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych. Te działania związane z utrzymaniem tych urządzeń muszą być dokonywane systematycznie i wiem, że dzięki tym środkom dużo rzeczy udało się do tej pory zrobić - powiedział Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.- Spółki wodne mają naprawdę bardzo trudny temat do realizacji. Na terenie gminy mamy Kanał Jurancicki, który wymaga również bardzo dużych nakładów inwestycyjnych i to dofinansowanie, które swpływa na spółki wodne jest konieczne, potrzebne i naprawdę bardzo oczekiwane ze względu na problemy suszowe na terenie naszej gminy - ocenił Rafał Żurowski, wójt gminy Rojewo- To kwota 50,7 tys. zł na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych. Konserwacja rowów jest potrzebna, żeby utrzymać prawidłową gospodarkę wodną na terenie gminy - dodał Łukasz Krzewina z Gminnej Spółka Wodnej Rojewo.- Ze składek rolników trudno byłoby utrzymać te wszystkie rowy. Takie dotacje bardzo pomagają nam w ich kompleksowej konserwacji, ponieważ nawet jakieś małe zaniedbania mogą spowodować bardzo duże szkody - powiedział Wojciech Łukasik, przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Inowrocławiu.Wojewoda kujawsko-pomorski wizytował także budowę 10-kilometrowego odcinka ścieżki rowerowej, która połączy Liszkowo z Gniewkowem. Inwestycja jest realizowana przy rządowym wsparciu z programu Polski Ład w wysokości 4 mln 750 tys. zł.