Egzamin ósmoklasisty. Nie jest dobrze, ale lepiej niż było

Nie jest to powód do zadowolenia, ale jest lepiej niż było - tak wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty komentuje Krzysztof Bylicki z Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty.

Ósmoklasiści z naszego regionu wypadli w nim poniżej średniej krajowej. Mimo to dyrektor delegatury w Toruniu stara się dostrzegać pozytywy.– Przede wszystkim ta różnica między średnią krajową a wynikiem naszego województwa się zmniejsza, a poza tym mamy w tym roku wyższy wynik od kilku województw, w części dotyczącej języka polskiego i matematyki. Z języka polskiego jest to wynik 11. w kraju, w zeszłym roku był 14. Wynik z matematyki jest 12., a w zeszłym roku był 14. – powiedział Krzysztof Bylicki.Działania w szkole nie od razu przekładają się na efekty - dodaje Krzysztof Bylicki. Ma jednak nadzieję, że za jakiś czas poprawa będzie jeszcze bardziej widoczna. Przypomnijmy, ósmoklasiści z Kujaw i Pomorza z języka polskiego uzyskali średnio 58 proc. punktów możliwych do zdobycia, z matematyki 53 proc., a z angielskiego 63 proc. To poniżej średniej krajowej.