Inscenizacja wypadków, pożarów, akcji na wysokości - ćwiczą strażacy z czterech województw

150 strażaków, 60 wozów ratowniczo-gaśniczych i nieprzewidziane zdarzenia do opanowania w różnych miejscach Torunia i okolic. Tak przebiegają ćwiczenia „Elektrociepłownia 2022”.

Biorą w nich udział strażacy z czterech województw: kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz siły i środki Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.- Ćwiczenia mają pokazać współpracę pomiędzy jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i innymi służbami: wojskiem, policją, ratownictwem medycznym, czy zarządzaniem kryzysowym. Scenariusze epizodów ćwiczeń są maksymalnie zbliżone do realnych zdarzeń, z którymi mamy na co dzień do czynienia. A chodzi o akcje z zakresu ratownictwa chemicznego, chemiczno - ekologicznego, o wypadki drogowe, ratownictwo wysokościowe, czy zdarzenia związane z grupami poszukiwawczo-ratowniczymi.Jedno z pozorowanych zdarzeń odbywa się w budynku opuszczonej trafostacji. Doszło tam do uszkodzenia budynku w wyniku tąpnięcia ziemi w pobliskiej kopalni. Na miejscu są co najmniej dwie osoby poszkodowane. Jakie zadania mają strażacy?