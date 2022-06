Oszustwo: obcokrajowcy poprosili o wymianę rumuńskich lei na złotówki [zdjęcia]

W zamian za 850 zł obcokrajowcy zaoferowali 2 banknoty rumuńskiej waluty o wartości ok. 2 tys. zł. Okazało się, że są to banknoty wycofane z obiegu.../fot. Policja W zamian za 850 zł obcokrajowcy zaoferowali 2 banknoty rumuńskiej waluty o wartości ok. 2 tys. zł. Okazało się, że są to banknoty wycofane z obiegu.../fot. Policja W zamian za 850 zł obcokrajowcy zaoferowali 2 banknoty rumuńskiej waluty o wartości ok. 2 tys. zł. Okazało się, że są to banknoty wycofane z obiegu.../fot. Policja W zamian za 850 zł obcokrajowcy zaoferowali 2 banknoty rumuńskiej waluty o wartości ok. 2 tys. zł. Okazało się, że są to banknoty wycofane z obiegu.../fot. Policja W zamian za 850 zł obcokrajowcy zaoferowali 2 banknoty rumuńskiej waluty o wartości ok. 2 tys. zł. Okazało się, że są to banknoty wycofane z obiegu.../fot. Policja

Mieszkaniec Warszawy podróżował przez Kujawy i Pomorze. Przy zjeździe z autostrady w Warlubiu (powiat świecki) poprosili go o pomoc obcokrajowcy, którym rzekomo zabrakło paliwa. W zamian za 850 zł zaoferowali 2 banknoty rumuńskiej waluty o wartości ok. 2 tys. zł. Okazało się, że są to banknoty wycofane z obiegu...