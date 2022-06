Nowy odcinek drogi S5 udostępniony kierowcom. Aleją Dębową tylko lokalnie [wideo]

Od wtorku 14 czerwca Aleja Dębowa w Borównie pozostanie drogą do obsługi ruchu lokalnego. Udostępniono kierowcom cztery kilometry budowanej drogi ekspresowej S5 pomiędzy węzłami Bydgoszcz Północ i Trzeciewiec. Zmiana ta niesie szereg usprawnień w ruchu na wylocie z Bydgoszczy w kierunku Świecia i Gdańska.

Zakres wprowadzonych zmian dotyczy połączenia na zasadach tymczasowej organizacji ruchu budowanego węzła Trzeciewiec z węzłem Bydgoszcz Północ, w obrębie którego wprowadzono stałą organizację ruchu. Najważniejszą zmianą dla kierowców jest poprowadzenie ruchu tranzytowego poza sąsiednią Aleją Dębową w Borównie, która stanowi część „starej” drogi krajowej nr 5. Nowy czterokilometrowy odcinek drogi ekspresowej S5 biegnie na wschód od Alei i jest to jedyny fragment budowanej drogi ekspresowej S5 Świecie Południe - Bydgoszcz Północ, który poprowadzono nowym śladem. Kierowcy jadący obwodnicą Bydgoszczy od strony Poznania, mogą na dłuższym niż dotychczas odcinku, poruszać się dwujezdniową trasą główną.Zmiana też oznacza, że węzeł Bydgoszcz Północ jest w pełni przejezdny we wszystkich dostępnych kierunkach. Na udostępnionym odcinku obowiązuje jeszcze ograniczenie prędkości do 80 km/h.Na koniec maja zaawansowanie rzeczowe kontraktu na projekt i budowę S5 Świecie Południe - Bydgoszcz Północ wynosiło 77 proc., a planowe otwarcie to sierpień 2022 r. Droga połączy obwodnicę Świecia z węzłem Bydgoszcz Północ, który stanowi północny kraniec obwodnicy Bydgoszczy.