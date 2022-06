Truskawkowa pełnia Księżyca już wieczorem, 14 czerwca. Warto spojrzeć w niebo

Zjawisko widoczne na niebie po zmroku określane jest jako Superksiężyc. Fot. Pixabay Zdjęcie Księżyca z 13 czerwca 2022. (jw)

To jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu księżycowym 2022 r. Co prawda, Księżyc nie będzie miał koloru truskawkowego, ale zjawisko widoczne na niebie po zmroku określane jest jako Superksiężyc.

Księżyc osiąga właśnie perygeum swojej orbity, co oznacza, że jest najbliżej Ziemi i to dzięki temu wydaje się większy i jaśniejszy. Zjawisko rozpoczęło się o 13:52 (pełnia) a najlepiej obserwować je po zachodzie Słońca, które we wtorek w Bydgoszczy nastąpi o 21:16. O ile oczywiście będzie pogoda!