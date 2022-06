Co za tupet! Zatrzymano go dwa razy w ciągu dwóch godzin za jazdę po alkoholu!

Dwukrotnie w ciągu jednego dnia policjanci zatrzymali kierowcę który kierował po alkoholu. Jego samochód policjanci przekazali siostrze. Ta jednak zaraz po powrocie brata do domu przekazała mu kluczyki. 29-latek miał blisko 1,30 promila w organizmie. Przy drugim spotkaniu już 1,50 promila.

W poniedziałek (13.06) około godziny 9:40 policjanci z grudziądzkiej „drogówki” podjęli do kontroli opla, którego kierujący nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Podczas rozmowy wyczuli od niego silną woń alkoholu. Okazało się, że mężczyzna jest nietrzeźwy. Wydmuchał niespełna 1,30 promila. Funkcjonariusze zatrzymali kierowcy prawo jazdy, a kluczyki przekazali będącej na miejscu siostrze.Dokładnie 2 godziny później ci sami policjanci ponownie zauważyli opla, którego kontrolowali wcześniej. Zatrzymali go do kontroli dokładnie w tym samym miejscu, wspólnie z funkcjonariuszami grupy SPEED, którzy byli akurat w okolicy. Od razu zauważyli, że za kierownicą siedzi ten sam mężczyzna, który przed 2 godzinami stracił prawo jazdy za jazdę po alkoholu. Okazało się, że gdy wrócił do domu siostra zwróciła mu kluczyki, a ten postanowił znowu wyjechać na ulice Grudziądza. Tym razem wydmuchał niespełna 1,50 promila.Teraz mężczyzna za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed grudziądzkim sądem. Za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu grozi mu kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Dodatkowo zakaz prowadzenia pojazdów.Nieodpowiedzialna siostra za niedopełnienie obowiązku nieudzielania pojazdu osobie, której zatrzymano uprawnienia otrzymała mandat karny w kwocie 300 zł.