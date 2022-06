Burza nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa! Ostrzeżenia obowiązują!

Meteorolodzy od rana przestrzegają przed gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. W części województwa stały się one faktem, gdzie indziej był spokój, ale ulewy, pioruny i grad wciąż mogą się pojawić – jak przewidują synoptycy, alarm obowiązuje do godz. 20:00.

Zagrożenie pierwszego stopnia dotyczy powiatów: bydgoskiego, Bydgoszczy, chełmińskiego, Grudziądza, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego.Ważność: od godz. 9:00 13 czerwca do godz. 18:00 13 czerwca.Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.Drugi stopień zagrożenia obejmuje powiaty: aleksandrowski, brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek i włocławski.Ważność: od godz. 11:00 13 czerwca do godz. 20:00 13 czerwca.Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.Pogodę można śledzić: TUTAJ