Mieszkańcy Białych Błot protestują. Nie chcą, aby obwodnica przebiegała blisko domów [wideo]

2026-09-24, 18:00  Monika Siwak/JW
Mieszkańcy Białych Błot protestują przeciwko jednemu z wariantów obwodnicy. /fot. Monika Siwak

Mieszkańcy Białych Błot protestują przeciwko jednemu z wariantów obwodnicy. /fot. Monika Siwak

Grupa mieszkańców Białych Błot pod Bydgoszczą nie chce, by przyszła droga przebiegała przez las obok ich domów. Obwodnica ma zlikwidować korki, które codziennie tworzą się w tej miejscowości. Protestujący przeciwko jednemu z wariantów przebiegu pojawili się przed Urzędem Gminy.

Kilkudziesięciu mieszkańców gminy Białe Błota wzięło udział w proteście przeciwko poprowadzeniu obwodnicy wsi przez las i przy domach. Ta trasa wiodąca od ronda turbinowego na wylocie z Bydgoszczy do węzła w Białych Błotach jest jednym z czterech pomysłów rozważanych jako rozwiązanie problemu korków w Białych Błotach .

Przez ulicę Szubińską (główną arterię Białych Błot) przejeżdża codziennie około 25 tysięcy pojazdów.

- My to nazywamy potocznie obwodnicą świateł przy markecie albo przy Urzędzie Gminy, która zaczynałaby się na rondzie turbinowym, a kończyła jeszcze w samych Białych Błotach. Spowodowałoby to bardzo dużą ilość spalin, hałasu, poprzecinane trakty zielone, wycinkę lasów i w naszym mniemaniu również nie rozwiązałoby to głównego problemu, jakim jest, jakie są korki na ulicy Szubińskiej. Miejmy nadzieję, uwzględnią nas przy tym projektowaniu. Jest kilka pomysłów - wskazuje Paweł Chrustowski, organizator protestu.

Wśród pomysłów wskazuje fragment tunelu, estakadę albo poprowadzenie obwodnicy wgłąb lasu. Sprzeciwia się też wójt gminy Białe Błota Magdalena Maison.

- Jestem przeciwna obwodnicy przed torami, jak już to obwodnica za torami, żeby po prostu obejść miejsce zamieszkania - dodaje.

Nie ma jeszcze oficjalnych projektów. Konsultacje społeczne w sprawie planowanej obwodnicy mają rozpocząć się prawdopodobnie w grudniu.

Relacja Moniki Siwak

Mieszkańcy Białych Błot protestują przeciwko jednemu z wariantów obwodnicy. /wideo Monika Siwak, montaż Jarosław Wieprzycki

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