Możemy za darmo sprawdzić, czy nie mamy śmiertelnie groźnego czerniaka
„Zatrzymaj czerniaka zanim on zatrzyma Ciebie” - bezpłatne badania pod takim hasłem odbywają się Bydgoszczy.
- Od 14 do 17 września w klinice Fenomed przy Paderewskiego 22/1 A można za darmo sprawdzić, czy nasze znamiona na skórze są groźne. A takie trzeba wyciąć.
- Warto kontrolować każde nowe znamię i te dawne, które zmieniły wielkość, kształt lub kolor.
- Późne wykrycie czerniaka mocno zmniejsza nasze szanse na przeżycie - podkreśla Anna Skory-Szandorowska. - Jeśli trafimy w kilkumiesięczne okno, kiedy zmiana pozostaje na wczesnym etapie, nasze szanse na przeżycie wynoszą około 97 proc. Najczęściej przy wczesnych czerniakach leczenie kończy się na wycięciu zmiany - dodaje.
Lekarze sprawdzają też skórę pod kątem innych częstych nowotworów -podstawnokomórkowego i kolczystokomórkowego. Chętni do wykonania badań w centrum Bydgoszczy mogą dzwonić pod numer 882 500 899.
Więcej w relacji Damiana Klicha - poniżej.