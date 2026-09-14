Możemy za darmo sprawdzić, czy nie mamy śmiertelnie groźnego czerniaka

2026-09-14, 21:03 Damian Klich/DW

W Polsce liczba rozpoznań czerniaka rośnie - także wśród młodych osób i dzieci/ Fot. Pexels, zdjęcie ilustracyjne

„Zatrzymaj czerniaka zanim on zatrzyma Ciebie” - bezpłatne badania pod takim hasłem odbywają się Bydgoszczy.

Od 14 do 17 września w klinice Fenomed przy Paderewskiego 22/1 A można za darmo sprawdzić, czy nasze znamiona na skórze są groźne. A takie trzeba wyciąć.

Warto kontrolować każde nowe znamię i te dawne, które zmieniły wielkość, kształt lub kolor.

Pomysłodawcy akcji podkreślają znaczenie profilaktyki.



- Późne wykrycie czerniaka mocno zmniejsza nasze szanse na przeżycie - podkreśla Anna Skory-Szandorowska. - Jeśli trafimy w kilkumiesięczne okno, kiedy zmiana pozostaje na wczesnym etapie, nasze szanse na przeżycie wynoszą około 97 proc. Najczęściej przy wczesnych czerniakach leczenie kończy się na wycięciu zmiany - dodaje.

- Jeśli obserwowane znamię przez trzy miesiące nie drgnęło, nie zmieniło wyglądu, wyznaczymy kolejną wizytę kontrolną, ale jeśli powiększyło się bądź nawet zmniejszyło, to jest sygnał, że jest aktywne. Musi zostać wycięte i poddane badaniu histopatologicznemu - mówi Paweł Skory.





W Polsce liczba rozpoznań czerniaka rośnie - także wśród młodych osób i dzieci. Badania dermatoskopem powiększającym dziesięciokrotnie i wideodermatoskopem pozwalają stwierdzić, czy zmiana może być złośliwa i czy trzeba ją usunąć.

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Więcej w relacji Damiana Klicha - poniżej.