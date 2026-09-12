Jak przodkowie dbali o zdrowie? Tego dowiesz się na Festynie Archeologicznym w Biskupinie [zdjęcia]

2026-09-12, 18:30 Tomasz Kaźmierski/JW

W Biskupinie trwa 31. Festyn Archeologiczny. /fot. Tomasz Kaźmierski

W Biskupinie otwarto 31. Festyn Archeologiczny. Hasłem przewodnim w tym roku jest: Archeomedicus - od magii do medycyny. Publiczność może dowiedzieć się jak przed setkami lat dbano o zdrowie.

- Mamy stanowisko Volvy, czyli takich wieszczków dawnej pierwszej pomocy w sprawach zdrowotnych, czyli jak najbardziej wpisujemy się tutaj w klimat takiej paramedycyny. mamy też pracownię artystyczną, która nazywa się Wielka Apteka Natury i zajmujemy się ziołami - mówi jedna z wystawczyń.



- W zależności od koloru moczu można było się dowiedzieć co człowiekowi dolegało. Na przykład czym się zatruł albo czego miał nadmiar w organizmie. Przygotowujemy się tutaj do pokazu cięcia ostrą bronią. Mamy skórę świńską, ale mamy również żelatynę balistyczną, która ma symulować ludzkie tkanki, a w środku mamy materiał, który symuluje ludzkie kości - wskazuje inny wystawca.



- Bardzo udała nam się pogoda, wszystko i zwiedzamy. Mimo że mam 74 lata, to pierwszy raz tutaj jestem. Podobał mi się sokół, którego pan niósł i też są chatki ładne w środku - słyszymy od odwiedzających.



Jak co roku nie zabrakło także stanowisk ze starymi zawodami, czy biciem monet, są też koncerty i gastronomia.



Impreza pod patronatem Polskiego Radia PiK. Potrwa do środy.