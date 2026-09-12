Jak przodkowie dbali o zdrowie? Tego dowiesz się na Festynie Archeologicznym w Biskupinie [zdjęcia]

2026-09-12, 18:30  Tomasz Kaźmierski/JW
W Biskupinie trwa 31. Festyn Archeologiczny. /fot. Tomasz Kaźmierski

W Biskupinie trwa 31. Festyn Archeologiczny. /fot. Tomasz Kaźmierski

W Biskupinie otwarto 31. Festyn Archeologiczny. Hasłem przewodnim w tym roku jest: Archeomedicus - od magii do medycyny. Publiczność może dowiedzieć się jak przed setkami lat dbano o zdrowie.

- Mamy stanowisko Volvy, czyli takich wieszczków dawnej pierwszej pomocy w sprawach zdrowotnych, czyli jak najbardziej wpisujemy się tutaj w klimat takiej paramedycyny. mamy też pracownię artystyczną, która nazywa się Wielka Apteka Natury i zajmujemy się ziołami - mówi jedna z wystawczyń.

- W zależności od koloru moczu można było się dowiedzieć co człowiekowi dolegało. Na przykład czym się zatruł albo czego miał nadmiar w organizmie. Przygotowujemy się tutaj do pokazu cięcia ostrą bronią. Mamy skórę świńską, ale mamy również żelatynę balistyczną, która ma symulować ludzkie tkanki, a w środku mamy materiał, który symuluje ludzkie kości - wskazuje inny wystawca.

- Bardzo udała nam się pogoda, wszystko i zwiedzamy. Mimo że mam 74 lata, to pierwszy raz tutaj jestem. Podobał mi się sokół, którego pan niósł i też są chatki ładne w środku - słyszymy od odwiedzających.

Jak co roku nie zabrakło także stanowisk ze starymi zawodami, czy biciem monet, są też koncerty i gastronomia.

Impreza pod patronatem Polskiego Radia PiK. Potrwa do środy.

Relacja Tomasza Kaźmierskiego

W Biskupinie trwa 31. Festyn Archeologiczny. /fot. Tomasz Kaźmierski W Biskupinie trwa 31. Festyn Archeologiczny. /fot. Tomasz Kaźmierski W Biskupinie trwa 31. Festyn Archeologiczny. /fot. Tomasz Kaźmierski W Biskupinie trwa 31. Festyn Archeologiczny. /fot. Tomasz Kaźmierski W Biskupinie trwa 31. Festyn Archeologiczny. /fot. Tomasz Kaźmierski W Biskupinie trwa 31. Festyn Archeologiczny. /fot. Tomasz Kaźmierski W Biskupinie trwa 31. Festyn Archeologiczny. /fot. Tomasz Kaźmierski

Region

Policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego uratowali małego kotka

Policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego uratowali małego kotka

2026-09-13, 14:25
Kuchnia historyczna i regionalne przysmaki. Toruń kulinarnym sercem regionu

Kuchnia historyczna i regionalne przysmaki. Toruń kulinarnym sercem regionu

2026-09-13, 13:00
O włos od tragedii w Złotnikach Kujawskich. Pijany motolotniarz zahaczył o drzewa

O włos od tragedii w Złotnikach Kujawskich. Pijany motolotniarz zahaczył o drzewa

2026-09-13, 11:22
Sanepid zaprasza mieszkańców regionu na grzybobranie

Sanepid zaprasza mieszkańców regionu na grzybobranie

2026-09-13, 10:30
Tragedia w powiecie radziejowskim. Drzewo przygniotło mężczyznę

Tragedia w powiecie radziejowskim. Drzewo przygniotło mężczyznę

2026-09-13, 09:05
Regionalne dania i dobra zabawa. Tak było na 3. Święcie Tradycyjnej Wsi Polskiej pod Chełmnem

Regionalne dania i dobra zabawa. Tak było na 3. Święcie Tradycyjnej Wsi Polskiej pod Chełmnem

2026-09-13, 08:00
Nocny wypadek na autostradzie A1 niedaleko Wąbrzeźna. Kierowca porzucił auto

Nocny wypadek na autostradzie A1 niedaleko Wąbrzeźna. Kierowca porzucił auto

2026-09-13, 07:12
Pożar w komendzie PSP w Radziejowie. Strażacy gasili płonący dach [AKTUALIZACJA]

Pożar w komendzie PSP w Radziejowie. Strażacy gasili płonący dach [AKTUALIZACJA]

2026-09-13, 01:51
Dzień Maszynisty w Bydgoszczy. Każdy mógł zasiąść za pulpitem pociągu

Dzień Maszynisty w Bydgoszczy. Każdy mógł zasiąść za „pulpitem pociągu"

2026-09-12, 21:30

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293001020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę