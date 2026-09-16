Jak rozpoznać chorobę Alzheimera? Tego pacjenci dowiedzieli się w bydgoskim oddziale NFZ

Pacjenci mogli dowiedzieć się, jakie są pierwsze objawy choroby Alzheimera. /fot. Natasza Trzebuchowska
Jakie są pierwsze sygnały choroby Alzheimera i czy można jej zapobiec? Odpowiedzi szukali w środę seniorzy oraz ich bliscy w bydgoskim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.
Podczas „Środy z profilaktyką" można było skorzystać z darmowych konsultacji oraz otrzymać wskazówki dotyczące opieki nad chorą osobą.
- Ja zauważyłam to u siostry. To było około trzy lata temu. Strasznie schudła, zaczęłam chodzić z nią po lekarzach. Niby okazało się wszystko w porządku, ale zauważyłam, że to co ja do niej czasami mówię albo każe jej coś zrobić, ona tego nie wykonuje. Jak zadzwoniłam, zapytałam, czy to zrobiła, to powiedziała: „Ale przecież ty mi nic nie mówiłaś". Zauważyłam, że ma problemy z pamięcią - mówi uczestniczka konsultacji.
- To jest choroba osób po 60. roku życia. Najczęściej w tym wieku ją klasyfikuje i diagnozuje się. Sygnały mogą być banalne, od prostych rzeczy. Przyjeżdżamy na przykład zawsze do mamy na niedzielny obiad i przypaliła zupę, albo już nie jest tak pyszna jak kiedyś, bo na przykład nie doprawiła. Klasycznie się mówi, że pamięć, pamięć, pamięć, ale to nie jest takie oczywiste. Pojawiają się na przykład problemy z higieną, problemy z płatnościami. To są takie rzeczy, które powinny wzbudzić naszą czujność i powinniśmy zacząć się przyglądać - podkreśla Monika Ciesielska, liderka samopomocowej grupy wsparcia.
Szacuje się, że na całym świecie na Alzheimera chorują 44 miliony osób. W Polsce to około 500 tysięcy.
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