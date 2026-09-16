Jak rozpoznać chorobę Alzheimera? Tego pacjenci dowiedzieli się w bydgoskim oddziale NFZ

2026-09-16, 19:40  Natasza Trzebuchowska/JW
Pacjenci mogli dowiedzieć się, jakie są pierwsze objawy choroby Alzheimera. /fot. Natasza Trzebuchowska

Pacjenci mogli dowiedzieć się, jakie są pierwsze objawy choroby Alzheimera. /fot. Natasza Trzebuchowska

Jakie są pierwsze sygnały choroby Alzheimera i czy można jej zapobiec? Odpowiedzi szukali w środę seniorzy oraz ich bliscy w bydgoskim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podczas „Środy z profilaktyką" można było skorzystać z darmowych konsultacji oraz otrzymać wskazówki dotyczące opieki nad chorą osobą.

- Ja zauważyłam to u siostry. To było około trzy lata temu. Strasznie schudła, zaczęłam chodzić z nią po lekarzach. Niby okazało się wszystko w porządku, ale zauważyłam, że to co ja do niej czasami mówię albo każe jej coś zrobić, ona tego nie wykonuje. Jak zadzwoniłam, zapytałam, czy to zrobiła, to powiedziała: „Ale przecież ty mi nic nie mówiłaś". Zauważyłam, że ma problemy z pamięcią - mówi uczestniczka konsultacji.

- To jest choroba osób po 60. roku życia. Najczęściej w tym wieku ją klasyfikuje i diagnozuje się. Sygnały mogą być banalne, od prostych rzeczy. Przyjeżdżamy na przykład zawsze do mamy na niedzielny obiad i przypaliła zupę, albo już nie jest tak pyszna jak kiedyś, bo na przykład nie doprawiła. Klasycznie się mówi, że pamięć, pamięć, pamięć, ale to nie jest takie oczywiste. Pojawiają się na przykład problemy z higieną, problemy z płatnościami. To są takie rzeczy, które powinny wzbudzić naszą czujność i powinniśmy zacząć się przyglądać - podkreśla Monika Ciesielska, liderka samopomocowej grupy wsparcia.

Szacuje się, że na całym świecie na Alzheimera chorują 44 miliony osób. W Polsce to około 500 tysięcy.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

Bydgoszcz

Region

Spór o wysepki na bydgoskich Glinkach. Mają uniemożliwiać przejazd ciężarówkom

Spór o wysepki na bydgoskich Glinkach. Mają uniemożliwiać przejazd ciężarówkom

2026-09-16, 20:20
Szkoły w Kujawsko-Pomorskiem mogą zdobyć tytuł przyjaznych harcerstwu

Szkoły w Kujawsko-Pomorskiem mogą zdobyć tytuł „przyjaznych harcerstwu"

2026-09-16, 19:00
Dom Pomocy Społecznej w Toruniu. Tak było podczas Rodzinnych Drzwi Otwartych

Dom Pomocy Społecznej w Toruniu. Tak było podczas Rodzinnych Drzwi Otwartych

2026-09-16, 18:20
Ulica wzdłuż Placu Wolności w Bydgoszczy będzie otwarta

Ulica wzdłuż Placu Wolności w Bydgoszczy będzie otwarta

2026-09-16, 17:40
Akcja antyterrorystów w Radziejowie. Ktoś przed marketem zostawił podejrzaną walizkę

Akcja antyterrorystów w Radziejowie. Ktoś przed marketem zostawił podejrzaną walizkę

2026-09-16, 16:04
Wykolejenie tramwaju na ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy. W tym samym miejscu co poprzednio

Wykolejenie tramwaju na ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy. W tym samym miejscu co poprzednio

2026-09-16, 15:50
Z powodu naprawy nie będzie wody w Inowrocławiu. PWiK apeluje: zaopatrzcie się w jej odpowiednią ilość

Z powodu naprawy nie będzie wody w Inowrocławiu. PWiK apeluje: zaopatrzcie się w jej odpowiednią ilość

2026-09-16, 15:03
Przejazd kolejowy pod okiem policjantów. W Ostromecku posypały się mandaty [wideo]

Przejazd kolejowy pod okiem policjantów. W Ostromecku posypały się mandaty [wideo]

2026-09-16, 14:29
450 chemików z całej Polski przyjechało do Politechniki Bydgoskiej

450 chemików z całej Polski przyjechało do Politechniki Bydgoskiej

2026-09-16, 13:35

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293001020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę