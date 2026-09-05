Instytut Fizjoterapii Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy już otwarty [zdjęcia]
Nabór na nowy kierunek trwa, a w sobotę odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi oraz prozdrowotny piknik na Wyspie Młyńskiej. - Odpowiadamy na potrzeby społeczeństwa - mówiły władze uczelni na uroczystości.
- Społeczeństwo się starzeje, więc będzie potrzebna duża liczba dobrej kadry - mówi profesor Mariusz Posłuszny, dziekan fizjoterapii Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.
Dodał, że kadra jest dobra tylko wtedy, gdy ma się ją na czym uczyć.
- Potrzebuje najnowocześniejszych pracowni, najnowocześniejszego sprzętu i świetnych wykładowców, bo współczesny fizjoterapeuta nie jest kimś, kim był kiedyś.
Jeśli chodzi o sprzęt, uczelnia ma się czym pochwalić:
– Jako jedyni posiadamy jeden z lepszych stołów do chiropraktyki – stół pneumatyczny. Mamy stół do anatomii 3D, na którym możemy robić sekcję zwłok i preparować ciało człowieka. Możemy oglądać mięśnie w trójwymiarze, jak i kości. Są stoły manualne, chiropraktyczne, posiadamy jeden z lepszych sprzętów do fizykoterapii: falę uderzeniową, sollux, laser – wymienia prodziekan kierunku fizjoterapia w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu.
– Odpowiadając na potrzeby społeczeństwa naszego miasta, województwa, a także kraju, otworzyliśmy trzeci w strukturze uczelni instytut – Instytut Fizjoterapii, który działa obok otwartego Instytutu Pielęgniarstwa i Kosmetologii – mówi Emilia Dzikowska, prorektor Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.
- Studenci fizjoterapii rozpoczną rok akademicki 10 października. Po oficjalnym otwarciu Fundacja Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu zaprosiła mieszkańców na Piknik Prozdrowotny. Ten trwa do godziny 15:00 na Wyspie Młyńskiej.