Zupa dla potrzebujących. Nie tylko w Międzynarodowym Dniu Dobroczynności
Wolontariusze Misji Betezda w Bydgoszczy święto dobrych uczynków uczcili przy wspólnym stole z tymi, którzy nie zawsze mogą sobie pozwolić na ciepły posiłek.
W Centrum Chrześcijańskim Kaanan do stołu potrzebujących zaprosili wolontariusze z Misji Betezda w Bydgoszczy.
- Naszym celem jest okazanie miłości drugiemu człowiekowi - mówi Joanna Han, zastępczyni przewodniczącego misji.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Dobroczynności zorganizowano uroczystą kolację, ale na ul. Czartoryskiego 12 wolontariusze regularnie wspierają potrzebujących. Ciepłą zupę można tam zjeść od poniedziałku do piątku o godz. 12.30.
Więcej w relacji Bartosza Nawrockiego - poniżej.