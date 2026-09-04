Zupa dla potrzebujących. Nie tylko w Międzynarodowym Dniu Dobroczynności

2026-09-04, 21:30 Bartosz Nawrocki/DW

Na ul. Czartoryskiego 12 wolontariusze regularnie wspierają potrzebujących/ Fot. Bartosz Nawrocki

Wolontariusze Misji Betezda w Bydgoszczy święto dobrych uczynków uczcili przy wspólnym stole z tymi, którzy nie zawsze mogą sobie pozwolić na ciepły posiłek.

W Centrum Chrześcijańskim Kaanan do stołu potrzebujących zaprosili wolontariusze z Misji Betezda w Bydgoszczy.



- Naszym celem jest okazanie miłości drugiemu człowiekowi - mówi Joanna Han, zastępczyni przewodniczącego misji.



Z okazji Międzynarodowego Dnia Dobroczynności zorganizowano uroczystą kolację, ale na ul. Czartoryskiego 12 wolontariusze regularnie wspierają potrzebujących. Ciepłą zupę można tam zjeść od poniedziałku do piątku o godz. 12.30.



Więcej w relacji Bartosza Nawrockiego - poniżej.