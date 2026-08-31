Prezydencka pensja w górę - emocje też. Straż miejska na sesji w Inowrocławiu [wideo]

2026-08-31, 16:10 Marcin Glapiak/KB

Krzysztof Pietrzak wyprowadzony z sesji Rady Miejskiej w Inowrocławiu. Wideo/nadesłane/zrzut ekranu

Minęła poniedziałkowa sesja Rady Miejskiej w Inowrocławiu. Emocji i nieoczekiwanych zdarzeń podczas obrad nie brakowało. Interweniowała straż miejska. Szczegóły zna Marcin Glapiak.

Takiej sytuacji w historii inowrocławskich obrad jeszcze nie było. Praktycznie tuż przed rozpoczęciem sesji doszło do ostrej wymiany zdań między przewodniczącą rady Ewą Podogrodzką a społecznikiem Krzysztofem Pietrzakiem, który chciał zabrać głos podczas sesji.

Ostatecznie przewodnicząca podjęła decyzję o wyprowadzeniu z sali przez straż miejską Krzysztofa Pietrzaka , powołując się na paragraf 36 ust. dotyczący Statutu Miasta Inowrocławia.





Głos zabrał Krzysztof Pietrzak: – Myślę, że to, co wydarzyło się dzisiaj na radzie miasta Inowrocławia, gdzie w sposób brutalny wyprowadzono mnie z sali obrad wyłącznie dlatego, że chciałem zadać pytania, jest niedopuszczalne.





Później rozgorzała długa dyskusja dotycząca uchwały podnoszącej o ponad 1,5 tysiąca złotych wynagrodzenie dla prezydenta Inowrocławia Arkadiusza Fajoka. Ostatecznie uchwałę przegłosowano. Prezydent będzie zarabiać w sumie nieco ponad 20 tys. zł brutto miesięcznie.





Więcej poniżej w relacji Marcina Glapiaka:

Urząd Miasta w Inowrocławiu opublikował komunikat w sprawie zajścia na sesji: