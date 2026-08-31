Prezydencka pensja w górę - emocje też. Straż miejska na sesji w Inowrocławiu [wideo]
Minęła poniedziałkowa sesja Rady Miejskiej w Inowrocławiu. Emocji i nieoczekiwanych zdarzeń podczas obrad nie brakowało. Interweniowała straż miejska. Szczegóły zna Marcin Glapiak.
Ostatecznie przewodnicząca podjęła decyzję o wyprowadzeniu z sali przez straż miejską Krzysztofa Pietrzaka, powołując się na paragraf 36 ust. dotyczący Statutu Miasta Inowrocławia.
- Więcej poniżej w relacji Marcina Glapiaka:
Urząd Miasta w Inowrocławiu opublikował komunikat w sprawie zajścia na sesji:
„Od początku dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Inowrocławia przedstawiciel Stowarzyszenia „NIE dla Spalarni w Inowrocławiu” zakłócał przebieg obrad. Przewodnicząca Rady Miejskiej Inowrocławia Ewa Podogrodzka kilkukrotnie zwracała mu uwagę, wzywając do zachowania porządku oraz nieprzerywania obrad.
Pomimo kolejnych upomnień przedstawiciel Stowarzyszenia nie zastosował się do poleceń Przewodniczącej i nadal zakłócał prowadzenie sesji.
W związku z tym Przewodnicząca Rady Miejskiej skorzystała z uprawnień wynikających z § 36 ust. 5 Statutu Miasta Inowrocławia. Zgodnie z jego zapisami Przewodniczący może przywołać do porządku osobę, która zakłóca lub uniemożliwia prowadzenie obrad, a w przypadku niezastosowania się do polecenia zwrócić się o pomoc do uprawnionych służb. Przepisy te mają zastosowanie również do osób spoza Rady.
Wobec dalszego zakłócania sesji Przewodnicząca zwróciła się o podjęcie działań w celu wyprowadzenia przedstawiciela Stowarzyszenia z sali obrad. Działanie to miało na celu przywrócenie porządku oraz umożliwienie Radzie Miejskiej Inowrocławia kontynuowania obrad bez dalszych zakłóceń."