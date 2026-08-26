Grudziądz wyemituje obligacje na prawie 19 milionów złotych. We Włocławku przyjęto plan ogólny

2026-08-26, 15:37 Marcin Doliński, Radosław Jagieła/BN

Sesja Rady Miasta Grudziądza/fot. Marcin Doliński

Grudziądzcy radni zagłosowali za wzięciem obligacji na niemalże 19 milionów złotych. Uchwała została przyjęta 15 głosami za, przy 5 przeciwnych. Z kolei na sesji we Włocławku przyjęto plan ogólny. Nie obyło się bez kontrowersji.

Kolejne zobowiązanie Grudziądza. Obligacje na prawie 19 milionów złotych



To był jeden z najbardziej kontrowersyjnych punktów obrad. Spłacanie kredytu ma nastąpić w latach 2041-2044. Przeciwko obligacjom jest klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. - Kolejna emisja obligacji jest mocno zastanawiająca - uważa jego szef Krzysztof Kosiński. - Wiemy, jakim celom zawsze służyły obligacje, a mianowicie celom rozwojowym. Natomiast dzisiejsze obligacje przeznaczone są na zalepienie dziury w budżecie miasta - dodaje.



- Tak, to jest kolejne zobowiązanie, ale musimy pamiętać o tym, że uchwalając budżet na 2026 rok te obligacje były zatwierdzone w budżecie i to jest pewna konsekwencja - mówi Łukasz Kowarowski, radny Lewicy. - Trudno w takim przypadku, skoro głosowaliśmy wówczas za budżetem, żebyśmy teraz głosowali przeciw - dodaje.



- Pytanie brzmi, czy ktoś kontroluje te wydatki - uważa z kolei radny niezrzeszony Roman Sarnowski.



Przyjęto również plan ogólny miasta, który ogranicza budowę wieżowców i powstawanie zabudowy wielorodzinnej w pobliżu cennych terenów zielonych.





Afera o plan ogólny we Włocławku





Przy dwóch głosach przeciwnych i trzech wstrzymujących włocławscy radni przyjęli plan ogólny.



Nie zabrakło jednak kontrowersji, które - jeszcze przed sesją - zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Jarosław Chmielewski wskazywał, że zapisy dokumentu pozwalają na zbyt intensywną zabudowę mieszkaniową. - Być może będziemy mieli do czynienia z sytuacją taką, jak w Warszawie, gdzie koło jakiegoś domu, gdzie ludzie pobudowali sobie swoje, na przykład, elektrownie fotowoltaiczne będzie stał ośmiopiętrowy drapacz chmur - uważa.





Z kolei prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wskazuje, że dokładne zapisy dotyczące zabudowy regulują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.





Poza przyjęciem planu ogólnego, podczas środowej sesji radni dokonali też zmian w budżecie. Między innymi zabezpieczyli dodatkowe 9 milionów złotych na trwający remont mostu stalowego. Inwestycja ma potrwać do kwietnia 2027 roku.