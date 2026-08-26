Grudziądz wyemituje obligacje na prawie 19 milionów złotych. We Włocławku przyjęto plan ogólny

2026-08-26, 15:37  Marcin Doliński, Radosław Jagieła/BN
Sesja Rady Miasta Grudziądza/fot. Marcin Doliński

Sesja Rady Miasta Grudziądza/fot. Marcin Doliński

Grudziądzcy radni zagłosowali za wzięciem obligacji na niemalże 19 milionów złotych. Uchwała została przyjęta 15 głosami za, przy 5 przeciwnych. Z kolei na sesji we Włocławku przyjęto plan ogólny. Nie obyło się bez kontrowersji.

Kolejne zobowiązanie Grudziądza. Obligacje na prawie 19 milionów złotych

To był jeden z najbardziej kontrowersyjnych punktów obrad. Spłacanie kredytu ma nastąpić w latach 2041-2044. Przeciwko obligacjom jest klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. - Kolejna emisja obligacji jest mocno zastanawiająca - uważa jego szef Krzysztof Kosiński. - Wiemy, jakim celom zawsze służyły obligacje, a mianowicie celom rozwojowym. Natomiast dzisiejsze obligacje przeznaczone są na zalepienie dziury w budżecie miasta - dodaje.

- Tak, to jest kolejne zobowiązanie, ale musimy pamiętać o tym, że uchwalając budżet na 2026 rok te obligacje były zatwierdzone w budżecie i to jest pewna konsekwencja - mówi Łukasz Kowarowski, radny Lewicy. - Trudno w takim przypadku, skoro głosowaliśmy wówczas za budżetem, żebyśmy teraz głosowali przeciw - dodaje.

- Pytanie brzmi, czy ktoś kontroluje te wydatki - uważa z kolei radny niezrzeszony Roman Sarnowski.

Przyjęto również plan ogólny miasta, który ogranicza budowę wieżowców i powstawanie zabudowy wielorodzinnej w pobliżu cennych terenów zielonych.

Afera o plan ogólny we Włocławku

Przy dwóch głosach przeciwnych i trzech wstrzymujących włocławscy radni przyjęli plan ogólny.

Nie zabrakło jednak kontrowersji, które - jeszcze przed sesją - zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Jarosław Chmielewski wskazywał, że zapisy dokumentu pozwalają na zbyt intensywną zabudowę mieszkaniową. - Być może będziemy mieli do czynienia z sytuacją taką, jak w Warszawie, gdzie koło jakiegoś domu, gdzie ludzie pobudowali sobie swoje, na przykład, elektrownie fotowoltaiczne będzie stał ośmiopiętrowy drapacz chmur - uważa.

Z kolei prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wskazuje, że dokładne zapisy dotyczące zabudowy regulują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Poza przyjęciem planu ogólnego, podczas środowej sesji radni dokonali też zmian w budżecie. Między innymi zabezpieczyli dodatkowe 9 milionów złotych na trwający remont mostu stalowego. Inwestycja ma potrwać do kwietnia 2027 roku.

Relacja Marcina Dolińskiego z sesji Rady Miasta Grudziądza

Relacja Radosława Jagieły z sesji Rady Miasta Włocławka

Konferencja Prawa i Sprawiedliwości przed sesją we Włocławku/fot. Radosław Jagieła

Region

Upadek półtorarocznej dziewczynki z balkonu pod Brodnicą. Prokuratura: To mógł być nieszczęśliwy wypadek

Upadek półtorarocznej dziewczynki z balkonu pod Brodnicą. Prokuratura: To mógł być nieszczęśliwy wypadek

2026-08-26, 16:59
Bydgoscy radni przyjęli plan ogólny miasta. Spór dotyczył między innymi Remondisu

Bydgoscy radni przyjęli plan ogólny miasta. Spór dotyczył między innymi Remondisu

2026-08-26, 16:12
Szpital Kliniczny Politechniki Bydgoskiej uruchamia poradnię gastroenterologiczną

Szpital Kliniczny Politechniki Bydgoskiej uruchamia poradnię gastroenterologiczną

2026-08-26, 15:01
Miał ponad dwa promile alkoholu, gdy uderzył w autobus wiozący 50 pasażerów

Miał ponad dwa promile alkoholu, gdy uderzył w autobus wiozący 50 pasażerów

2026-08-26, 13:50
Znieważył i groził toruńskim ratownikom. Prokurator: Wobec takich zachowań będziemy zawsze bezwzględni

Znieważył i groził toruńskim ratownikom. Prokurator: „Wobec takich zachowań będziemy zawsze bezwzględni"

2026-08-26, 11:55
25 orlików zostanie zmodernizowanych w Kujawsko-Pomorskiem

25 orlików zostanie zmodernizowanych w Kujawsko-Pomorskiem

2026-08-26, 10:57
Włochy. Nadciąga kolejna fala ekstremalnych upałów

Włochy. Nadciąga kolejna fala ekstremalnych upałów

2026-08-26, 10:00
Co skrywa Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy [Wakacyjny przewodnik po regionie]

Co skrywa Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy? [„Wakacyjny przewodnik po regionie"]

2026-08-26, 09:00
Grudziądz będzie miał kolejną atrakcję turystyczną. Fort Tarpno odzyska dawny blask

Grudziądz będzie miał kolejną atrakcję turystyczną. Fort Tarpno odzyska dawny blask

2026-08-26, 07:00

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
272829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031010203040506
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę