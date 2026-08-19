Na Górkach Fordońskich bez wieżowców. Miasto wprowadziło korektę do planu ogólnego

W Planie Ogólnym Bydgoszczy zwracano m.in. uwagę na wysoką zabudowę. Mieszkańcy Fordonu protestowali. Zdjecie ilustracyjne/fot. Pit1233
Urzędnicy wprowadzają zmiany do Planu Ogólnego Bydgoszczy. Na Górkach Fordońskich dopuszczają jedynie domy jednorodzinne i nie planują budowy bloków. Korekt jest jednak więcej.
Plac przy ul. Orląt Lwowskich ma być strefą zieleni, rekreacji i odpoczynku z możliwością budowy targowiska, a na osiedlu Bydgoszcz Wschód urzędnicy chcą wprowadzić strefę usługową zamiast sortowni i składowisk śmieci.
Nowy projekt planu ogólnego Bydgoszczy budził wiele kontrowersji. Obawy mieszkańców i społeczników dotyczyły między innymi zbytniej „betonozy", niekontrolowanego zagęszczenia zabudowy i utraty terenów zielonych. Po konsultacjach społecznych prezydent zapowiada zmiany w projekcie.
- Prezydent jest osobą wynajętą przez mieszkańców na okres kadencji, więc to jest coś, czego trzeba wysłuchać i uwzględnić - mówił Rafał Bruski pytany o powody zmian w dokumencie.
W projekcie zrezygnowano z zabudowy wielorodzinnej na górkach w Fordonie na rzecz zabudowy jednorodzinnej. Zieleń i rekreacja - taką funkcję ma spełniać z kolei plac na Orląt Lwowskich.
Najwięcej uwag wpłynęło w kwestiach dotyczących terenu, gdzie działa obecnie firma Remondis. Połowa dotyczyła możliwości utrzymania tam działalności przetwarzania odpadów, ale propozycja zawarta w planie ogólnym mówi o zakończeniu tamtej działalności i uciążliwego sąsiedztwa dla mieszkańców.
- Te zapisy, które są zaproponowane radnym, spowodują, że firma będzie musiała niewątpliwie zmienić swoje podejście do tego, co wykonuje - mówi prezydent Bydgoszczy.
Zmiany to efekt konsultacji społecznych. O przyjęciu dokumentu w proponowanym przez prezydenta kształcie zdecyduje ostatecznie Rada Miasta. Nadzwyczajna sesja za tydzień (26.08).
Plan ogólny to nowy, obowiązkowy akt prawa miejscowego tworzony dla całego obszaru gminy lub miasta. Zastępuje dotychczasowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, które traci ważność 31 sierpnia 2026 roku.
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