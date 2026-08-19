Na Górkach Fordońskich bez wieżowców. Miasto wprowadziło korektę do planu ogólnego

2026-08-19, 19:00  Tatiana Adonis/KB
W Planie Ogólnym Bydgoszczy zwracano m.in. uwagę na wysoką zabudowę. Mieszkańcy Fordonu protestowali. Zdjecie ilustracyjne/fot. Pit1233

W Planie Ogólnym Bydgoszczy zwracano m.in. uwagę na wysoką zabudowę. Mieszkańcy Fordonu protestowali. Zdjecie ilustracyjne/fot. Pit1233

Urzędnicy wprowadzają zmiany do Planu Ogólnego Bydgoszczy. Na Górkach Fordońskich dopuszczają jedynie domy jednorodzinne i nie planują budowy bloków. Korekt jest jednak więcej.

Plac przy ul. Orląt Lwowskich ma być strefą zieleni, rekreacji i odpoczynku z możliwością budowy targowiska, a na osiedlu Bydgoszcz Wschód urzędnicy chcą wprowadzić strefę usługową zamiast sortowni i składowisk śmieci.

Nowy projekt planu ogólnego Bydgoszczy budził wiele kontrowersji. Obawy mieszkańców i społeczników dotyczyły między innymi zbytniej „betonozy", niekontrolowanego zagęszczenia zabudowy i utraty terenów zielonych. Po konsultacjach społecznych prezydent zapowiada zmiany w projekcie.

- Prezydent jest osobą wynajętą przez mieszkańców na okres kadencji, więc to jest coś, czego trzeba wysłuchać i uwzględnić - mówił Rafał Bruski pytany o powody zmian w dokumencie.

W projekcie zrezygnowano z zabudowy wielorodzinnej na górkach w Fordonie na rzecz zabudowy jednorodzinnej. Zieleń i rekreacja - taką funkcję ma spełniać z kolei plac na Orląt Lwowskich.

Najwięcej uwag wpłynęło w kwestiach dotyczących terenu, gdzie działa obecnie firma Remondis. Połowa dotyczyła możliwości utrzymania tam działalności przetwarzania odpadów, ale propozycja zawarta w planie ogólnym mówi o zakończeniu tamtej działalności i uciążliwego sąsiedztwa dla mieszkańców.

- Te zapisy, które są zaproponowane radnym, spowodują, że firma będzie musiała niewątpliwie zmienić swoje podejście do tego, co wykonuje - mówi prezydent Bydgoszczy.


  • Zmiany to efekt konsultacji społecznych. O przyjęciu dokumentu w proponowanym przez prezydenta kształcie zdecyduje ostatecznie Rada Miasta. Nadzwyczajna sesja za tydzień (26.08).
  • Plan ogólny to nowy, obowiązkowy akt prawa miejscowego tworzony dla całego obszaru gminy lub miasta. Zastępuje dotychczasowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, które traci ważność 31 sierpnia 2026 roku.

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz

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