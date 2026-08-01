2026-08-01, 20:20 Marcin Glapiak/DW

W Inowrocławiu uczczono setną rocznicę śmierci Jana Kasprowicza/ Fot. Marcin Glapiak

- Zdajemy sobie sprawę, jakie wartości przekazywał Jan Kasprowicz w swojej twórczości. Nie wolno nam o nich zapomnieć - zastrzega Wiesława Pawłowska, starosta inowrocławska.

W sobotę (1 sierpnia) w samo południe pod pomnikiem pochodzącego z Szymborza poety, dramaturga, krytyka literackiego i tłumacza wiązanki kwiatów złożyły delegacje władz samorządowych i wielu instytucji.



- Jan Kasprowicz jest dla nas bardzo ważny - podkreśla Wiesława Pawłowska, starosta inowrocławska. - Zdajemy sobie sprawę, jakie wartości przekazywał w swojej twórczości. Nie wolno nam o nich zapomnieć. Cały świat ma okazję czytać jego wiersze tłumaczone na różne języki. Wszyscy odczytują i doceniają wartości, jakie niosą. Nie wyobrażam sobie, żeby następne pokolenia nie przyjęły przynajmniej tych najważniejszych, takich jak: umiłowanie ojczyzny i szanowanie małych ojczyzn, z których pochodzimy - dodaje.



Obchody setnej rocznicy śmierci Jana Kasprowicza zwieńczył koncert pieśni Karola Szymanowskiego skomponowanych do poematów Kasprowicza.

Więcej w relacji Marcina Glapiaka - poniżej.