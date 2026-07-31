Piesi i rowerzyści będą podróżować bezpieczniej między Bydgoszczą a jej okolicami. Droga i kładka w Fordonie otwarte

2026-07-31, 20:10 Bartosz Nawrocki /JW

Droga i kładka pieszo-rowerowa w Bydgoszczy otwarte /fot. Bartosz Nawrocki

Z drogi pieszo-rowerowej, łączącej Bydgoszcz z sąsiednimi gminami Dobrcz i Osielsko, mogą już korzystać mieszkańcy. Trasa powstała wzdłuż ulic Wyzwolenia i Sudeckiej, na wyjeździe z Fordonu.

- Będziemy zachęcać wszystkich mieszkańców Bydgoszczy do tak zwanej turystyki weekendowej, bo zaledwie półtora kilometra stąd w Śliwkowym Sadzie jest Jaskinia Bajka, jedyna w tym terenie. Są piękne kościółki w miejscowości Włóki, drewniane, stare w miejscowości Kozielec - mówi Rafał Modlisz, wójt gminy Dobrcz.



- Nawet jak spojrzymy na tą ścieżkę, ona zapewnia całkowite bezpieczeństwo, w przeciwieństwie do tego, co było wcześniej, gdzie rowerzyści razem z bardzo intensywnym ruchem samochodowym poruszali się po tej samej jezdni - dodaje Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.



Inwestycja pochłonęła w sumie ponad 7 milionów złotych. Z kolei 10 milionów trzeba było wydać na kładkę wzdłuż ul. Fordońskiej, która oficjalnie otrzymała nazwę Bydgoskiej Masy Krytycznej.



- Ta kładka jest takim podkreśleniem naszego związku z Bydgoszczą i też pokazaniem tego co Bydgoska Masa Krytyczna jako ruch rowerowy zrobiła właśnie dla rozwoju infrastruktury rowerowej i w ogóle właśnie ruchu rowerowego w naszym mieście - mówi Sebastian Nowak, prezes stowarzyszenia Bydgoska Masa Krytyczna.