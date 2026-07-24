Szef kujawsko-pomorskich policjantów został nominowany generałem!

2026-07-24, 13:00 Maciej Wilkowski/DW

Czterech policyjnych oficerów odebrało nominacje podczas centralnych obchodów Święta Policji/ Fot. Policja

Prezydent - na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji - nadał tytuł nadinspektora Jakubowi Gorczyńskiemu, komendantowi wojewódzkiemu policji w Bydgoszczy.

Szef kujawsko-pomorskiej policji znalazł się wśród czterech policyjnych oficerów, którzy odebrali nominacje podczas centralnych obchodów Święta Policji, które w piątek (24 lipca) odbyły się w Warszawie.



Nominacja generalska to najwyższe wyróżnienie w policyjnej służbie.



Jakub Gorczyński jest policjantem od 32 lat. Dwa i pół roku temu został komendantem wojewódzkim w Bydgoszczy. Wcześniej był zastępcą komendanta w Wielkopolsce. Jest m.in. współtwórcą policyjnych Zespołów Antykryzysowych.



