Pierwszy wywiad z szefem regionalnej policji po nominacji generalskiej. „Zamierzam podołać temu zobowiązaniu”

2026-07-27, 11:51  Maciej Wilkowski/BN
Nadinsp. Jakub Gorczyński/fot. Izabela Langner

Nadinsp. Jakub Gorczyński/fot. Izabela Langner

W Polskim Radiu PiK pierwszy wywiad komendanta wojewódzkiego, który został generałem. W piątek Jakub Gorczyński odebrał nominację z rąk prezydenta Karola Nawrockiego, oficjalnie uzyskując tytuł nadinspektora. Na naszej antenie mówi wprost: - Teraz trzeba temu zobowiązaniu podołać i zamierzam to zrobić.

- To jest takie ukoronowanie, jeśli chodzi o maksymalny stopień, jaki można na tym stanowisku osiągnąć - mówi nadinsp. Jakub Gorczyński. - Samo mianowanie to jest jedna rzecz, ale i pan prezydent i mój szef, Komendant Główny Policji mówią, że to jest również zobowiązanie - dodaje.

Jednym z symboli policyjnego generała jest szabla, którą otrzymuje się podczas nominacji. Co z nią zrobi nadinsp. Jakub Gorczyński? - Będę ją eksponował w gabinecie, bo to jest rzecz honorowa - tłumaczy.

Cała rozmowa Macieja Wilkowskiego z nadinsp. Jakubem Gorczyńskim poniżej.

Rozmowa Macieja Wilkowskiego z nadinsp. Jakubem Gorczyńskim

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