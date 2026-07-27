Pierwszy wywiad z szefem regionalnej policji po nominacji generalskiej. „Zamierzam podołać temu zobowiązaniu”

2026-07-27, 11:51 Maciej Wilkowski/BN

Nadinsp. Jakub Gorczyński/fot. Izabela Langner

W Polskim Radiu PiK pierwszy wywiad komendanta wojewódzkiego, który został generałem. W piątek Jakub Gorczyński odebrał nominację z rąk prezydenta Karola Nawrockiego, oficjalnie uzyskując tytuł nadinspektora. Na naszej antenie mówi wprost: - Teraz trzeba temu zobowiązaniu podołać i zamierzam to zrobić.

- To jest takie ukoronowanie, jeśli chodzi o maksymalny stopień, jaki można na tym stanowisku osiągnąć - mówi nadinsp. Jakub Gorczyński. - Samo mianowanie to jest jedna rzecz, ale i pan prezydent i mój szef, Komendant Główny Policji mówią, że to jest również zobowiązanie - dodaje.



Jednym z symboli policyjnego generała jest szabla, którą otrzymuje się podczas nominacji. Co z nią zrobi nadinsp. Jakub Gorczyński? - Będę ją eksponował w gabinecie, bo to jest rzecz honorowa - tłumaczy.



Cała rozmowa Macieja Wilkowskiego z nadinsp. Jakubem Gorczyńskim poniżej.