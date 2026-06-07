13-latka z Bydgoszczy została odnaleziona! [AKTUALIZACJA]
13-latka z Bydgoszczy wyszła z domu przy ul. Św. Trójcy w sobotę (6 czerwca) i długo do niego nie wracała. Komunikat o poszukiwaniach małoletniej pojawił się na stronie Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Krótko po godz. 15 bydgoska policja poinformowała PR PiK, że dziewczyna znalazła się. Mundurowi znaleźli ją, kiedy ta szła drogą w jednej z podkoronowskich miejscowości. Jej zdrowiu nic nie zagraża.
Policjanci pragną też podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili.