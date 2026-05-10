Wypadek na DK 10 w Cierpicach. Korki koła Nakła

Jedna osoba została ranna w wypadku na krajowej 10 w Cierpicach. Na trasie Bydgoszcz- Toruń zderzyły się dwa samochody osobowe.

Obecnie ruch na DK 10 w miejscu wypadku odbywa się wahadłowo.



Przypominamy również o utrudnieniach na DK 10 w Minikowie koło Nakła. Droga jest zakorkowana w związku z odbywającymi się tam targami - "Lato na wsi - święto smaku i tradycji".



Policja wprowadziła dodatkowo objazd przez Potulice. Utrudnienia mogę potrwać do godz. 16.