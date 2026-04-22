Toruń coraz bliżej nocnej prohibicji. Mieszkańcy mają dość nocnych burd i śmieci

2026-04-22, 20:31 Michał Zaręba/KB

Toruń chce wprowadzić nocną prohibicję. Projekt jest coraz bliższy realizacji/fot .Michał Zaręba

Toruń chce wprowadzić nocną prohibicję. Jeśli rada miasta poprze projekt uchwały, alkoholu nie będzie można kupić w sklepach ani na stacjach benzynowych między godziną 22:00 a 6:00 rano. Prezydencki projekt uchwały popiera klub Koalicji Obywatelskiej oraz większość mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych.

- Dwie trzecie mieszkańców popiera pomysł wprowadzenia ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych - wyjaśnił dr Patryk Warzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich. - Zdecydowana większość jest za tym, żeby wprowadzić go na terenie całego miasta.





- Ta uchwała stawia Toruń w standardzie wielu europejskich miast - ocenia przewodniczący Rady Miasta Łukasz Walkusz. - I obok kilku miast prezydenckich, takich jak Bydgoszcz, Grudziądz i Włocławek. Przepis ten jest tak naprawdę regulacją, która ma przede wszystkim służyć poprawie jakości zdrowia naszych mieszkanek i mieszkańców .





Radna Karolina Krajewska, położna w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, podkreśla, że to duży krok w kierunku eliminacji agresywnych zachowań w stosunku do personelu medycznego.





Co na ten temat myślą mieszkańcy Torunia? Poniżej relacja Michała Zaręby.





Projekt uchwały trafi na sesję rady miasta 30 kwietnia. Miesiąc później odbędzie się głosowanie. Jeśli radni przyjmą uchwałę, nowe przepisy będą obowiązywać od 1 lipca..

Projekt uchwały trafi na sesję rady miasta 30 kwietnia. Miesiąc później odbędzie się głosowanie. Jeśli radni przyjmą uchwałę, nowe przepisy będą obowiązywać od 1 lipca.