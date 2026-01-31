Od północy w Bydgoszczy mamy zakaz kupowania napojów z procentami po nocach. Ma być spokojniej

2026-01-31, 21:50  Monika Siwak/Redakcja
W Bydgoszczy nocą nie będzie można już kupić alkoholu poza restauracjami i barami/ Fot. Pexels

W Bydgoszczy nocą nie będzie można już kupić alkoholu poza restauracjami i barami. Nocny zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży obowiązuje od 1 lutego, dotyczy godzin między 23. a 6.

Uchwałę w tej sprawie bydgoscy radni podjęli w październiku 2025 roku. Jej celem jest ograniczenie zakłócania porządku publicznego, hałasu i zaśmiecania przestrzeni wokół sklepów, a także poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Za nocną prohibicją głosował jesienią m.in. radny KO Jakub Mikołajczak:

- Patrząc na doświadczenia innych miast, które wprowadziły to wcześniej, ich pozytywne doświadczenia, zdecydowaliśmy się, że wprowadzimy to też w Bydgoszczy. Mam nadzieję, że trochę pobudzi to ruch w restauracjach. Może w dzielnicach peryferyjnych dzięki temu powstaną lokalne miejsca spotkań - mówi Jakub Mikołajczak.


Wprowadzanie zakazu nie podobało się radnemu Nowej Nadziei Pawłowi Siegowi.

- Analizowałem, jak to wygląda w innych miastach, czy faktycznie statystyki potwierdzają, że wzrósł poziom bezpieczeństwa w danym mieście, gdy podobna uchwała została podjęta. I takich przypadków nie zauważyłem. Uchwała o nocnej prohibicji to nie jest troska o mieszkańców, tylko kolejny krok w stronę nadmiernej kontroli i ograniczania wolności dorosłych ludzi. Zakaz sprzedaży alkoholu między godziną 23 a 6 uderzy nie w tych, którzy stwarzają problemy, ale właśnie w zwykłych Bydgoszczach przedsiębiorców - mówi Paweł Sieg.

Już pięć lat temu taki zakaz wprowadzono na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto w Bydgoszczy. Według statystyk strażników miejskich spowodowało to spadek zgłoszeń w kategorii:

  • spożywania alkoholu,
  • zakłócania porządku przy placówce monopolowej,
  • sprzedaży nieletnim,
  • konieczności pomocy nietrzeźwym,
  • zakłócania spoczynku nocnego oraz spokoju publicznego.

W rejonie ulic Magdzińskiego i Stary Rynek był to spadek sześciokrotny w roku 2024 w stosunku do roku 2021, kiedy przyjmowano uchwałę.

Mówi radny Paweł Sieg

Mówi radny Jakub Mikołajczak

Chciał sprzedać kilogram środków odurzających. Wszystko miał gotowe w mieszkaniu

2026-01-31, 21:00
Większy lokal - więcej możliwości. Centrum Wspierania Rodzin w Toruniu zmienia oblicze [zdjęcia]

2026-01-31, 20:00
Mróz i wiatr biorą nas w silny uścisk. Są ostrzeżenia i apele o pomoc

2026-01-31, 19:30
Policjanci z pomocą polecieli na skrzydłach. Łabędź wylądował na moście i biegał między autami [zdjęcia]

2026-01-31, 18:50
Zimowe Igrzyska w wersji mini rozpoczęły się dziś w Toruniu. To dwudniowe wydarzenie

2026-01-31, 18:15
Jest decyzja sądu w sprawie mężczyzny podejrzanego o pobicie komornika w Bydgoszczy

2026-01-31, 17:40
Są koksowniki, namioty i gorąca herbata dla zziębniętych. Tak Toruń radzi sobie z mrozem

2026-01-31, 17:00
Nowa remiza OSP Paterek gotowa na akcje, ale i na kryzys. To dla nas motywacja [zdjęcia]

2026-01-31, 16:10
Bezdomni mogą schronić się przed mrozem na dworcach kolejowych w regionie

2026-01-31, 15:00

