Radni Koronowa zdecydowali ws. nocnej prohibicji. 55 proc. mieszkańców miało inne zdanie

2026-02-25, 21:02 Dorota Witt/BN

Radni z Koronowa zagłosowali ws. nocnej prohibicji/fot. Pixabay/ilustracyjna

Radni Koronowa zagłosowali przeciwko wprowadzeniu nocnej prohibicji na terenie miejscowości.

W Koronowie alkohol będzie mógł być więc dalej sprzedawany bez ograniczeń.



Przed podjęciem decyzji samorządowcy zapytali o zdanie mieszkańców oraz lokalne instytucje. W ankiecie 55 proc. Koronowian było za wprowadzeniem ograniczeń. Tego samego chcieli m.in. członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.