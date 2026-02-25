Radni Koronowa zdecydowali ws. nocnej prohibicji. 55 proc. mieszkańców miało inne zdanie
Radni Koronowa zagłosowali przeciwko wprowadzeniu nocnej prohibicji na terenie miejscowości.
W Koronowie alkohol będzie mógł być więc dalej sprzedawany bez ograniczeń.
Przed podjęciem decyzji samorządowcy zapytali o zdanie mieszkańców oraz lokalne instytucje. W ankiecie 55 proc. Koronowian było za wprowadzeniem ograniczeń. Tego samego chcieli m.in. członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.