Nowy sprzęt dla regionalnej policji. Łodzie i dron trafiły do funkcjonariuszy [zdjęcia i wideo]

2026-04-23, 16:59

Regionalna policja otrzymała łodzie oraz drona/fot. mat. policyjne

Dwie łodzie motorowe i nowoczesny dron zasiliły kujawsko-pomorską policję. Sprzęt ma pomóc w akcjach ratunkowych i patrolach, zwłaszcza na terenach trudno dostępnych.

Zakup łodzi sfinansował Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026. Każda z nich kosztowała ponad 200 tysięcy złotych.



Jak informuje regionalna policja na swojej stronie internetowej, nowe jednostki pływające wykonano z wytrzymałego aluminium. Dzięki niewielkiemu zanurzeniu mogą działać w płytkich wodach i na terenach zalewowych. - Każda łódź została wyposażona w przyczepny silnik zaburtowy o mocy 70 KM, przyczepę transportową oraz pełne wyposażenie dla policjantów - czytamy. - Dodatkowo otrzymały one między innymi: elementy uprzywilejowania policyjnego, apteczki kwalifikowanej pierwszej pomocy, echosondy, dedykowane zadaszenia i pokrowce postojowe - dodają autorzy wpisu.



Do policji trafił także dron o wartości blisko 94 tysięcy złotych. Urządzenie wyposażono m.in. w kamery, termowizję, dalmierz laserowy i oświetlenie podczerwone. Może pracować w trudnych warunkach i pozostawać w powietrzu nawet do dwóch godzin.



Łodzie będą wykorzystywane przez policjantów w Grudziądzu i Rypinie. Dron trafi do sztabu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.



Podczas uroczystości odbyło się symboliczne przekazanie sprzętu. Kluczyki do łodzi motorowych i kontroler do drona wręczyli wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel oraz Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Marcin Woźniak.