Most kolejki wąskotorowej w Koronowie jednak dostępny dla rowerzystów!

Władze gminy Koronowo poinformowały, że od poniedziałku, 13 kwietnia zamknięta zostanie ścieżka i przejazd przez most byłej kolejki wąskotorowej udostępniony obecnie rowerzystom/Fot. Tomasz Kaźmierski
Wcześniej władze gminy informowały, że wjazdu na zabytkową konstrukcję nie będzie przez rozpoczynające się prace przy umocnieniu skarpy, na której przeprawa się znajduje. Mieszkańców i turystów to zbulwersowało.
Burmistrz zmienił zdanie po rozmowach z wykonawcą i protestach mieszkańców, którzy z tego odcinka trasy korzystają nie tylko rekreacyjnie, ale także załatwiając codzienne sprawy i dojeżdżając do pracy.
- Informujemy, że ścieżka rowerowa Okole-Koronowo będzie przejezdna. Mogą wystąpić czasowe ograniczenia w ruchu związane z dostarczaniem materiałów na budowę. Apelujemy o zachowanie ostrożności - czytamy w ogłoszeniu na stronie gminy Koronowo.
Decyzję zmieniono dzień po zamknięciu trasy i przejazdu przez most byłej kolejki wąskotorowej. Ograniczenie chciano wprowadzić z uwagi na prace przy umocnieniu skarpy, na której przeprawa się znajduje.
W komunikacie napisano, że „planowo prace mają zakończyć się w sierpniu”. A ponadto:
Przyjęty termin wykonania prac jest optymalny dla tego typu inwestycji. Pamiętajmy, że jest to teren czynnego osuwiska. Prace ziemne i zabezpieczające należy więc prowadzić w okresach niskich opadów. Ograniczamy w ten sposób ryzyko zwiększenia uwodnienia gruntu, które mogłyby aktywować procesy osuwiskowe. W związku z prowadzonymi robotami, ścieżka rowerowa na odcinku Okole-Koronowo będzie czasowo zamknięta z uwagi na konieczność wykorzystania jej jako drogi dojazdowej. W konsekwencji most również będzie wyłączony z użytkowania. Faktyczny termin udostępnienia ścieżki może ulec skróceniu, w zależności od postępu prac.
Władze gminy proponowały rowerzystom alternatywne szlaki - przez Stopkę i Stary Dwór. Mieszkańcy od razu wyrazili swoje niezadowolenie, a 14 kwietnia burmistrz cofnął decyzje o zamknięciu trasy.
