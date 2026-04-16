W regionie uda się odbudować dwór, który spłonął pod koniec ubiegłego wieku

2026-04-16, 16:13 Radosław Jagieła/DW

W Wagańcu w powiecie aleksandrowskim zostanie odbudowany dwór, który spłonął w latach 90-tych/Wizualizacja, projekt Archi-Graf, nadesłane: UG Waganiec

Do województwa kujawsko-pomorskiego trafią ponad 33 miliony złotych z funduszy unijnych. To pozwoli na utworzenie centrów integracji międzypokoleniowej, które połączą dzieci, młodzież i seniorów.

W Wagańcu w powiecie aleksandrowskim zostanie odbudowany dwór, który spłonął w latach 90-tych.



- Nie mamy gminnego ośrodka kultury - mówi Piotr Kosik, wójt gminy Waganiec. - Obiekt, który będziemy budowali, ma łączyć potrzeby kulturalne, rozwojowe i integracyjne wszystkich grup społecznych w gminie. Wachlarz możliwości jest bardzo szeroki. Ostateczna funkcja, jaką pełnić ma ten obiekt, pewnie nigdy nie zostanie zdefiniowana, ponieważ będzie się zmieniała i rozwijała w odpowiedzi na zapotrzebowanie - dodaje.



Podobne obiekty powstaną też w Toruniu oraz w powiatach: chełmińskim, sępoleńskim, włocławskim, lipnowskim, grudziądzkim i golubsko-dobrzyńskim. Pełną listę projektów można znaleźć tutaj.



