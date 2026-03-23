Włamywał się do sklepów i myjni samochodowych. Policja z Radziejowa go złapała

Policjanci z Radziejowa zatrzymali 41-latka, który włamywał się do sklepów i myjni samochodowych

Funkcjonariusze udowodnili 41-latkowi sześć przestępstw popełnionych na terenie powiatu radziejowskiego i województwa wielkopolskiego. Grozi mu surowa kara, gdyż działał w warunkach tzw. recydywy.

Kradł pieniądze i papierosy

Kryminalni z Radziejowa pracowali nad sprawą włamań i kradzieży, do których doszło od końca października do początku grudnia ubiegłego roku. Wtedy to nieznany sprawca włamał się do trzech myjni samochodowych w Samszycach, Dobrem i Piotrkowie Kujawskim, skąd skradł pieniądze z wrzutników monet. Włamał się też do sklepu spożywczego w Bronisławiu, gdzie jego łupem padła gotówka i papierosy.





Początkowo czynności funkcjonariuszy nie dały pożądanego efektu. Mundurowi zbierali jednak informacje, przepytywali świadków. Ostatecznie drobiazgowa praca policjantów doprowadziła do ustalenia osoby podejrzanej o popełnienie tych przestępstw. Był to 41-letni mieszkaniec powiatu inowrocławskiego.





Gościnne „występki"

Okazało się, że mężczyzna był zatrzymany już w grudniu ubiegłego roku na terenie gmin Wierzbinek i Skulsk (woj. wielkopolskie), gdzie dokonał podobnych czynów. Włamał się do sklepu spożywczego w Tomisławicach, a do drugiego w Mielnicy Dużej usiłował wejść, jednak nie zdołał pokonać zabezpieczeń drzwi wejściowych.



