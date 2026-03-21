Nocny pożar w Solcu Kujawskim. Ewakuowano mieszkańców budynku wielorodzinnego [zdjęcia]

2026-03-21, 12:12 BN

Nocny pożar w Solcu Kujawskim/fot. Facebook/OSP Solec Kujawski

W nocy wybuchł pożar przy ul. Toruńskiej w Solcu Kujawskim. Ogień szybko się rozprzestrzenił, obejmując część budynku i jedno z mieszkań. Mieszkańcy zostali ewakuowani, nikt nie ucierpiał.

Początkowo strażacy zostali zadysponowani o godz. 00:46 do pożaru śmieci pod oknami jednego z budynków wielorodzinnych przy ul. Toruńskiej. Szybko jednak przeniósł się na jego elewację, poszycie dachu oraz jedno z mieszkań.



W chwili zdarzenia w budynku przebywali śpiący mieszkańcy. Na miejsce natychmiast ruszyli strażacy i policjanci, którzy przeprowadzili ewakuację. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.



Ze względu na rozwój pożaru wezwano dodatkowe zastępy straży pożarnej z Solca Kujawskiego i Bydgoszczy. Strażacy opanowali sytuację, ale konieczne było rozebranie części nadpalonych elementów budynku.



Akcja gaśnicza trwała ponad cztery godziny. Na miejscu pracował także pracownik gminy. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.





