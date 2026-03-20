Para emerytów z Torunia potrzebuje wsparcia po pożarze. Stracili dom, trwa zbiórka

2026-03-20, 12:32 Michał Zaręba/BN

Dom małżeństwa emerytów z Torunia został zniszczony przez pożar/fot. Michał Zaręba

Budynek został poważnie zniszczony, a rodzina – pozbawiona dachu nad głową. Ich bliscy proszą o pomoc w odbudowie miejsca do życia.

Do dramatycznych wydarzeń doszło w czwartek (19 marca) około południa. Pożar wybuchł pod nieobecność właścicieli. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, ogień pojawił się na zewnątrz budynku. Przyczyny zdarzenia bada policja, a nic nie wskazuje na to, by mieszkańcy mieli jakikolwiek wpływ na jego powstanie.



W wyniku pożaru dom został poważnie zniszczony. Największe straty dotyczą dachu – konieczna jest jego całkowita rozbiórka i odbudowa konstrukcji. Uszkodzona została także elewacja, garaż oraz okna. To jednak tylko część zniszczeń.



Na szczęście w chwili zdarzenia nikogo nie było w środku i nikt nie ucierpiał. Straty materialne są jednak ogromne. Poszkodowani są na emeryturze i dziś stoją przed trudnym wyzwaniem odbudowy domu. Dodatkowym problemem jest fakt, że budynek nie był ubezpieczony.



Rodzina apeluje o wsparcie, które pomoże im wrócić do normalnego życia. W tym celu powstała zbiórka, do której link znajduje się TUTAJ.



Więcej w materiale Michała Zaręby poniżej.