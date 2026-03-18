Pożar domku letniskowego w Białych Błotach. Nie żyje jedna osoba

2026-03-18, 08:00  BN
Pożar domku letniskowego w Białych Błotach. Nie żyje jedna osoba/fot. Facebook/OSP Białe Błota

Jedna osoba zginęła w pożarze domku letniskowego na terenie rodzinnych ogródków działkowych w Białych Błotach. Ogień całkowicie objął budynek jeszcze przed przybyciem strażaków.

Do tragicznego pożaru doszło w nocy z wtorku na środę (17/18 marca) w Białych Błotach przy ul. Przemysłowej. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło o godz. 2:24.

Po przybyciu na miejsce strażacy zastali domek letniskowy na terenie ROD w całości objęty ogniem. W wyniku pożaru poszkodowana została jedna osoba. Pomimo podjętych działań ratunkowych, jej życia nie udało się uratować.

Akcja gaśnicza polegała na podaniu trzech prądów wody w natarciu na płonący domek oraz obronie pobliskich budynków, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia.

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie.

