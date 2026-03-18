2026-03-18, 08:00 BN

Pożar domku letniskowego w Białych Błotach. Nie żyje jedna osoba/fot. Facebook/OSP Białe Błota

Jedna osoba zginęła w pożarze domku letniskowego na terenie rodzinnych ogródków działkowych w Białych Błotach. Ogień całkowicie objął budynek jeszcze przed przybyciem strażaków.

Do tragicznego pożaru doszło w nocy z wtorku na środę (17/18 marca) w Białych Błotach przy ul. Przemysłowej. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło o godz. 2:24.



Po przybyciu na miejsce strażacy zastali domek letniskowy na terenie ROD w całości objęty ogniem. W wyniku pożaru poszkodowana została jedna osoba. Pomimo podjętych działań ratunkowych, jej życia nie udało się uratować.



Akcja gaśnicza polegała na podaniu trzech prądów wody w natarciu na płonący domek oraz obronie pobliskich budynków, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia.