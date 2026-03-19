Władze Inowrocławia zarzucają politykom KO szerzenie nieprawdziwych informacji

Władze Inowrocławia zapowiadają, że podejmą kroki prawne wobec polityków Koalicji Obywatelskiej/Fot. Marcin Glapiak
Chodzi o zamieszczane przez przedstawicieli KO informacji dotyczących rzekomych powiązań władz miasta z tzw. aferą śmieciową w Pakości.
- Wiązanie nas z tą sprawą bezpośrednio czy pośrednio jest niedopuszczalne! A trwa od wielu miesięcy - mówi prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok.
Władze Inowrocławia zapowiadają, że podejmą kroki prawne wobec polityków Koalicji Obywatelskiej.
- Miałem nieprzyjemność wysłuchania nagrania europosła Krzysztofa Brejzy, które pojawiło się na stronie Koalicji Obywatelskiej Inowrocławia. Pan europoseł wręcz wskazuje, insynuuje, że są jakieś powiązania z grupą przestępczą, która działała między innymi w Pakości, z wyborami samorządowymi w 2024 roku w naszym mieście i nawet jakimś elementem tych powiązań jest powołanie mnie na zastępcę prezydenta miasta - dodaje zastępca prezydenta Szymon Łepski.
Publikowanie nieprawdziwych informacji władze Inowrocławia zarzuciły również przewodniczącemu Koalicji Obywatelskiej w Inowrocławiu Patrykowi Kaźmierczakowi. Prezydenci zaapelowali do przedstawicieli KO o zaprzestanie publikowania takich treści. W przeciwnym razie sprawę skierują do sądu.
Mamy odpowiedź przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej w sprawie dzisiejszej konferencji prasowej inowrocławskiego ratusza. Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej w wysłanym do PR PiK oświadczeniu przytoczył swoje argumenty:
- W Urzędzie Miasta Inowrocławia pan Arkadiusz Fajok zatrudnił byłą pełnomocniczkę jednego z braci P. z Pakości i kieruje ona wydziałem, zajmującym się ochroną środowiska i odpadami. Natomiast zastępcą pana Arkadiusza Fajoka jest pan Szymon Łebski, który wcześniej pracował jako zastępca byłego burmistrza Pakości Zygmunta G. Natomiast jedną z inowrocławskich spółek odpadowych IGKiM kieruje były dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, sprawujący tę funkcję w latach rządów PiS - mówi Patryk Kaźmierczak. Dodaje, że w czasach rządów PiS nie było skutecznych działań służb państwa wobec układu pakoskiego: ani prokuratury, ani instytucji zajmujących się ochroną środowiska - co jego zdaniem potwierdza raport Najwyższej Izby Kontroli.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę