Ustalenia PR PiK: Jest list gończy za drugim sprawcą śmiertelnego pobicia w Wąbrzeźnie

2026-03-19, 15:20 Michał Zaręba/DW

Do zdarzania doszło 11 lutego i od tego czas Sebastian G. ukrywa się przed policją/Fot. policja, zdjęcie ilustracyjne

Wąbrzeski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny - przekazał PR PiK Janusz Biewald, Prokurator Rejonowy w Wąbrzeźnie.



- Podejrzany nie został jeszcze fizycznie zatrzymany, ale jego tymczasowe aresztowanie oznacza, że kiedy tylko dojdzie do jego ujęcia, zostanie izolowany. W oparciu o to postanowienie prokuratura wszczęła poszukiwania podejrzanego listem gończym.

Oznacza to, że jeśli gdziekolwiek się pojawi, będzie natychmiast zatrzymany i doprowadzony do najbliższego zakładu karnego. Wszystkie służby na terenie kraju, w tym między innymi straż graniczna, mają obowiązek zatrzymania podejrzanego - mówi Janusz Biewald, Prokurator Rejonowy w Wąbrzeźnie.



Śledczy rozważają publikację wizerunku mężczyzny.





Prokuratura zarzuca Sebastianowi G. również pobicie innej osoby.

W areszcie przebywa już Rafał R. Informowaliśmy o tym szerzej tutaj.

Obaj sprawcy działali w warunkach recydywy, dlatego sąd może zastosować wobec nich surowszy wymiar kary.