Ustalenia PR PiK: Jest list gończy za drugim sprawcą śmiertelnego pobicia w Wąbrzeźnie

2026-03-19, 15:20  Michał Zaręba/DW
Do zdarzania doszło 11 lutego i od tego czas Sebastian G. ukrywa się przed policją.

Wąbrzeski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny - przekazał PR PiK Janusz Biewald, Prokurator Rejonowy w Wąbrzeźnie.

- Podejrzany nie został jeszcze fizycznie zatrzymany, ale jego tymczasowe aresztowanie oznacza, że kiedy tylko dojdzie do jego ujęcia, zostanie izolowany. W oparciu o to postanowienie prokuratura wszczęła poszukiwania podejrzanego listem gończym.
Oznacza to, że jeśli gdziekolwiek się pojawi, będzie natychmiast zatrzymany i doprowadzony do najbliższego zakładu karnego. Wszystkie służby na terenie kraju, w tym między innymi straż graniczna, mają obowiązek zatrzymania podejrzanego - mówi Janusz Biewald, Prokurator Rejonowy w Wąbrzeźnie.

Śledczy rozważają publikację wizerunku mężczyzny.

  • Prokuratura zarzuca Sebastianowi G. również pobicie innej osoby.
  • W areszcie przebywa już Rafał R. Informowaliśmy o tym szerzej tutaj.
  • Obaj sprawcy działali w warunkach recydywy, dlatego sąd może zastosować wobec nich surowszy wymiar kary.

Zła wiadomość dla mieszkańców Rypina i okolic. Szpital powiatowy zamyka oddział dziecięcy

Zła wiadomość dla mieszkańców Rypina i okolic. Szpital powiatowy zamyka oddział dziecięcy

2026-03-19, 17:41
Nowe obozowisko dla ponad tysiąca żołnierzy powstanie w Toruniu

Nowe obozowisko dla ponad tysiąca żołnierzy powstanie w Toruniu

2026-03-19, 17:01
Chłopiec, który walczył o życie po wypadku na placu zabaw w Toruniu, wyszedł ze szpitala - dowiedziało się PR PiK

Chłopiec, który walczył o życie po wypadku na placu zabaw w Toruniu, wyszedł ze szpitala - dowiedziało się PR PiK

2026-03-19, 16:00
Dziadek wiózł dwoje dzieci w łyżce ładowarki. Siedmiolatek wypadł i został potrącony [aktualizacja]

Dziadek wiózł dwoje dzieci w łyżce ładowarki. Siedmiolatek wypadł i został potrącony [aktualizacja]

2026-03-19, 14:50
Więzienny psi strażnik z Potulic pomógł ratować życie 8-tygodniowego szczeniaka [zdjęcia]

Więzienny psi strażnik z Potulic pomógł ratować życie 8-tygodniowego szczeniaka [zdjęcia]

2026-03-19, 13:58
Cmentarzysko w Pniu może być największą w Polsce nekropolią osób odrzuconych

Cmentarzysko w Pniu może być największą w Polsce nekropolią osób odrzuconych

2026-03-19, 13:01
Toruń. Z młotkiem włamywał się do sklepów. Został zatrzymany na gorącym uczynku [wideo]

Toruń. Z młotkiem włamywał się do sklepów. Został zatrzymany na gorącym uczynku [wideo]

2026-03-19, 11:19
Lodowisko, rolkowisko i boisko. Miasto Inowrocław będzie budować halę sportową

Lodowisko, rolkowisko i boisko. Miasto Inowrocław będzie budować halę sportową

2026-03-19, 11:01
Samochód uderzył w szynobus. Wypadek na przejeździe w Karnkowie pod Lipnem AKTUALIZACJA [zdjęcia]

Samochód uderzył w szynobus. Wypadek na przejeździe w Karnkowie pod Lipnem AKTUALIZACJA [zdjęcia]

2026-03-19, 11:00

