Ustalenia PR PiK: Jest list gończy za drugim sprawcą śmiertelnego pobicia w Wąbrzeźnie
Do zdarzania doszło 11 lutego i od tego czas Sebastian G. ukrywa się przed policją.
Wąbrzeski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny - przekazał PR PiK Janusz Biewald, Prokurator Rejonowy w Wąbrzeźnie.
- Podejrzany nie został jeszcze fizycznie zatrzymany, ale jego tymczasowe aresztowanie oznacza, że kiedy tylko dojdzie do jego ujęcia, zostanie izolowany. W oparciu o to postanowienie prokuratura wszczęła poszukiwania podejrzanego listem gończym.
Oznacza to, że jeśli gdziekolwiek się pojawi, będzie natychmiast zatrzymany i doprowadzony do najbliższego zakładu karnego. Wszystkie służby na terenie kraju, w tym między innymi straż graniczna, mają obowiązek zatrzymania podejrzanego - mówi Janusz Biewald, Prokurator Rejonowy w Wąbrzeźnie.
Śledczy rozważają publikację wizerunku mężczyzny.
- Prokuratura zarzuca Sebastianowi G. również pobicie innej osoby.
- W areszcie przebywa już Rafał R. Informowaliśmy o tym szerzej tutaj.
- Obaj sprawcy działali w warunkach recydywy, dlatego sąd może zastosować wobec nich surowszy wymiar kary.