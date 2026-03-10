Sprawca śmiertelnego pobicia w Wąbrzeźnie pozostanie w areszcie – ustaliło Polskie Radio PiK

2026-03-10, 12:07 Michał Zaręba/BN

Sprawca śmiertelnego pobicia w Wąbrzeźnie pozostanie w areszcie/fot. Freepik/ilustracyjna

Dwaj sprawcy śmiertelnie pobili mężczyznę w jednym z mieszkań w Wąbrzeźnie. Jeden z nich został ujęty. Polskie Radio PiK dowiedziało się, że Rafał R. pozostanie w areszcie.

Sąd Okręgowy w Toruniu nie uwzględnił we wtorek (10 marca) zażalenia Rafała R., który domagał się uchylenia tymczasowego aresztowania i chciał odpowiadać z wolnej stopy.



Dodajmy, że drugi sprawca śmiertelnego pobicia wciąż jest poszukiwany.



Do zdarzenia doszło 11 lutego w jednym z wąbrzeskich mieszkań. Pobity mężczyzna trafił do szpitala i został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną. Zmarł tydzień temu.



Śledczy zapowiedzieli zmianę kwalifikacji prawnej czynu na pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Za to przestępstwo grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Obaj sprawcy działali w warunkach recydywy, dlatego sąd może zastosować wobec nich surowszy wymiar kary.