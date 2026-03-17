Są wyniki sekcji zwłok dwóch mężczyzn wyłowionych z Wisły. Ciągle nieznana jest ich tożsamość

2026-03-17, 20:31 Radosław Jagieła/MG

W Ciechocinku ujawniono zwłoki młodego mężczyzny w miniony piątek/fot. WOPR Toruń, Facebook

Znane są wyniki sekcji zwłok mężczyzn, których ciała dryfowały w Wiśle. Zwłoki znaleziono w ubiegłym tygodniu w pobliżu przystani wędkarskiej w Ciechocinku oraz stopnia wodnego we Włocławku.

W Ciechocinku ujawniono zwłoki młodego mężczyzny w miniony piątek. - Przeprowadzona w dniu dzisiejszym sekcja zwłok nie wykazała udziału osób trzecich w jego śmierci - mówiła Polskiemu Radiu PiK Małgorzata Kręcicka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Włocławku. - Pokrzywdzony mężczyzna może być obywatelem innego kraju.



Z kolei w sobotę zwłoki innego mężczyzny znaleziono w pobliżu stopnia wodnego we Włocławku. - W wyniku oględzin, na ciele pokrzywdzonego nie stwierdzono żadnych obrażeń, które wskazywałyby na udział osób trzecich w śmierci denata – mówi prokurator. - Wstępnie przyjęto, że bezpośrednią przyczyną zgonu było utonięcie. Na ciele mężczyzny ujawniono znaki szczególne, mężczyzna najprawdopodobniej pochodzi z innej miejscowości, niż miejsce ujawnienia zwłok.



Nadal nie jest znana tożsamość obu mężczyzn.