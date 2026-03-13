Zwłoki mężczyzny w Wiśle w Ciechocinku. Interweniowali ratownicy WOPR

2026-03-13, 15:29 Radosław Jagieła/BN

Zwłoki mężczyzny znaleziono w Wiśle w Ciechocinku/fot. Facebook/WOPR Toruń

W Wiśle w Ciechocinku odnaleziono ciało mężczyzny. Na miejsce zadysponowano ratowników WOPR z Torunia. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają służby.

W piątek (13 marca) ok. godz. 13:25 ratownicy WOPR z Torunia zostali zadysponowani do zdarzenia w Ciechocinku. Alarm przekazało Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Kruszwicy.



W Wiśle, na lewym brzegu rzeki w rejonie przystani wędkarskiej przy ul. Lipnowskiej, odnaleziono zwłoki mężczyzny. - Przypadkowy przechodzień zauważył unoszące się na wodzie ciało - mówi w rozmowie z Polskim Radiem PiK aspirant sztabowy Marta Błachowicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawskim. - Zwłoki mężczyzny zostały wyciągnięte z wody przez strażaków - dodaje.



Działania służb na miejscu zakończyły się o godz. 14:57. Będą one ustalać tożsamość topielca oraz okoliczności zdarzenia.



