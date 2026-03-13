Zwłoki mężczyzny w Wiśle w Ciechocinku. Interweniowali ratownicy WOPR

Zwłoki mężczyzny znaleziono w Wiśle w Ciechocinku/fot. Facebook/WOPR Toruń
W Wiśle w Ciechocinku odnaleziono ciało mężczyzny. Na miejsce zadysponowano ratowników WOPR z Torunia. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają służby.
W piątek (13 marca) ok. godz. 13:25 ratownicy WOPR z Torunia zostali zadysponowani do zdarzenia w Ciechocinku. Alarm przekazało Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Kruszwicy.
W Wiśle, na lewym brzegu rzeki w rejonie przystani wędkarskiej przy ul. Lipnowskiej, odnaleziono zwłoki mężczyzny. - Przypadkowy przechodzień zauważył unoszące się na wodzie ciało - mówi w rozmowie z Polskim Radiem PiK aspirant sztabowy Marta Błachowicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawskim. - Zwłoki mężczyzny zostały wyciągnięte z wody przez strażaków - dodaje.
Działania służb na miejscu zakończyły się o godz. 14:57. Będą one ustalać tożsamość topielca oraz okoliczności zdarzenia.
Mówi aspirant sztabowa Marta Błachowicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawskim
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę