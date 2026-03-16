Fordoniacy ze Społecznego Komitetu Budowy Wielkiej Pętli Fordonu wytyczyli kolejny odcinek trasy

2026-03-16, 07:30 Dorota Witt / TB

Takie krajobrazy napotkamy na wytyczonej trasie. / Fot. Jan Kwiatoń, Facebook

O inicjatywie opowiedział Polskiemu Radiu PiK Jan Kwiatoń, przewodniczący Rady Osiedla Nowy Fordon.

Trasa ma przebiegać od przepustów pod torami i ul. Fordońską do mostu na Wiśle, dalej przez las sosnowy i Fordonek. Potem pokrywałaby się z trasą rowerową, biegła do Wyszogrodu i przez Park Milenijny do mostu.



- To szczególny krajobraz, przepiękny. Warto, aby go udostępnić mieszkańcom - zachęca Jan Kwiatoń. - Niestety na razie trzeba być desperatem, aby go przespacerować. Trzeba się przedzierać, przeciskać, umieć orientować w terenie. W tym roku rozpocznie się realizacja odcinka Sulecka-Tatrzańska. Będzie też projektowany odcinek łączący Orlińskiego ze wspomnianym odcinkiem na Tatrzańskiej.



Starania o budowę Wielkiej Pętli Fordonu trwają ponad 6 lat, być może za cztery-pięć kolejnych będzie można korzystać z całej trasie, która liczy ok. 21 kilometrów.