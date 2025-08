Umowa podpisana, czas na wylanie asfaltu! Rozpoczyna się budowa kolejnego etapu Wielkiej Pętli Fordonu

2025-08-04, 18:43 Tatiana Adonis/Redakcja

Rozpoczyna się budowa pierwszego odcinka Wielkiej Pętli Fordonu/fot: Facebook, bydgoszcz.pl

Na osiedlu Bohaterów w Bydgoszczy rozpoczyna się budowa pierwszego odcinka Wielkiej Pętli Fordonu. U podnóża fordońskich górek, od ul. Bołtucia do Orlińskiego, powstanie ścieżka dla pieszych, biegaczy i rowerzystów.

Wielka Pętla Fordonu to projekt, który zakłada powstanie nowoczesnej trasy pieszo-rowerowej, otaczającej wszystkie fordońskie osiedla oraz łączącej wiele istniejących dróg rowerowych.



Pierwszy odcinek Wielkiej Pętli Fordonu będzie miał swój początek przy wejściu do Doliny Śmierci i przebiegnie częściowo przez Park Krajobrazowy u podnóża Góry Szybowników, a następnie wzdłuż ul. Rataja do Orlińskiego. Ten fragmenty trasy będzie liczył ponad kilometr.



Powstaną też krótkie odcinki ścieżek, komunikujące trasę z układem lokalnych ulic. Wzdłuż asfaltowej trasy ustawione zostaną m.in. ławki, stojaki rowerowe i kosze na śmieci.



Zamontowana zostanie wiata do odpoczynku oraz stacja do obsługi rowerów (w rejonie ul. Bołtucia – przyp.), dosadzone zostaną drzewa. Cała trasa będzie oświetlona i oznakowana. Na zrealizowanie zadania wykonawca będzie miał pół roku.



Ten odcinek Wielkiej Pętli Fordonu został wybrany przez mieszkańców w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego już w 2019 roku, ale zlecenie prac budowlanych zostało wstrzymane ze względu na zawiadomienie o możliwych nieprawidłowościach przy akceptacji projektu przez radę osiedla. Sprawa trafiła do prokuratury. Ostatecznie została umorzona i budowa może ruszać.



Dodajmy, że w zeszłym roku zbudowano odcinek pętli pomiędzy ulicami Tatrzańską i Bora-Komorowskiego. Ciągi pieszo-rowerowe powstały już wzdłuż Wierchowej i Geodetów oraz w ramach rewitalizacji Starego Fordonu. Trwają prace nad dokumentacją niezbędną do budowy kolejnych etapów, m.in. na osiedlu Tatrzańskim: wzdłuż ulicy Tatrzańskiej do szkoły podstawowej przy ul. Kromera.