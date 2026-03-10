Republika Łotewska ma już swoje przedstawicielstwo w Toruniu: konsulat honorowy

2026-03-10, 18:16 Monika Kaczyńska/KB

Otwarcie Honorowego Konsulatu Republiki Łotewskiej w Toruniu

Toruń będzie bliżej Łotwy za sprawą honorowego konsulatu tego państwa, który we wtorek został w mieście uroczyście otwarty. Na stanowisko konsula powołany został dr Karol Rywocki. Jak podkreśla, zależy mu na zacieśnieniu współpracy związanej m.in. z edukacją, biznesem czy nauką.

- Konsulowie honorowi budują mosty między społecznościami, uczelniami, biznesem i instytucjami - to oni zamieniają dyplomatyczne pomysły w codzienną, realną współpracę - mówił Ambasador Republiki Łotewskiej, Raimonds Jansons. - Toruń to miasto, w którym spotykają się historia i przyszłość - pełne dziedzictwa, a jednocześnie otwarte na międzynarodową współpracę.



Ambasador nawiązał do swojej wcześniejszej wizyty w Toruniu, którą odbył kilka miesięcy wcześniej. Podkreślił, że miasto zrobiło na nim duże wrażenie - zarówno ze względu na swoje bogate dziedzictwo historyczne, jak i otwartość na przyszłość oraz współpracę międzynarodową.



- Będziemy starali się, żeby nasze kujawsko-pomorskie uniwersytety czy wyższe uczelnie współpracowały z uczelniami łotewskimi - zapowiedział konsul honorowy dr Karol Rywocki. - Drugim obszarem jest oczywiście obszar biznesu. Łotwa to kraj numer jeden, jeżeli chodzi o e-usługi, ma także bardzo dobrze rozwinięte systemy integracyjne związane ze sztuczną inteligencją. Oczywiście istotne są także elementy kulturowe.



- Chcemy zorganizować w przeciągu kolejnych kilku, kilkunastu miesięcy wizytę przedstawicieli miasta Torunia w Rydze - mówi prezydent Torunia Paweł Gulewski.

- Rozmawialiśmy o kwestiach bezpieczeństwa, co chyba nie jest żadną niespodzianką, a także o wzajemnej współpracy w zakresie wymiany akademickiej i studenckiej. Nasi naukowcy, a przede wszystkim ludzie, którzy odpowiedzialni są za zabytki i ich konserwację, znajdą na pewno wspólny język z odpowiednikami chociażby w Rydze.



Siedziba Honorowego Konsulatu Republiki Łotewskiej mieści się przy ul. św. Ducha 2.





To kolejny konsulat honorowy otwierany w tym roku w Toruniu. Niespełna dwa miesiące temu w Baszcie „Gołębnik” przy ul. Bulwar Filadelfijski 7 swoją działalność zainaugurował Konsulat Honorowy Republiki Słowackiej w Toruniu.

W Toruniu jest obecnie 7 konsulatów honorowych. Oprócz konsulatów Łotwy i Słowacji działają również w mieście konsulaty Litwy, Peru, Mołdawii, Finlandii i Tunezji.