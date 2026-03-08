Bezpłatne badania w kierunku jaskry. Rusza Światowy Tydzień Jaskry [lista placówek w naszym regionie]

W dniach 8-14 marca odbędzie się Światowy Tydzień Jaskry/fot. Pixabay
Jaskra może przez lata rozwijać się bez objawów, a nieleczona prowadzi do nieodwracalnej utraty wzroku. Z okazji Światowego Tygodnia Jaskry w wielu miejscach w Polsce – także w naszym regionie – będzie można bezpłatnie zbadać oczy.
W Polsce na jaskrę choruje prawie milion osób, jednak – jak szacują specjaliści – niemal połowa z nich nie wie o swojej chorobie. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i regularne badania wzroku.
Od 8 do 14 marca trwa Światowy Tydzień Jaskry. W tym czasie w całym kraju organizowana jest akcja „Polscy okuliści kontra jaskra”. Do inicjatywy włączyły się także gabinety i kliniki okulistyczne na Pomorzu i Kujawach, gdzie będzie można skorzystać z bezpłatnych badań diagnostycznych.
– Jaskra to podstępna choroba, która przez wiele lat może nie dawać objawów, a nieleczona może prowadzić do nieodwracalnej ślepoty – mówi prof. Jakub Kałużny, specjalista w zakresie diagnostyki i leczenia jaskry z kliniki okulistycznej Oftalmika w Bydgoszczy. - Jeśli dojdzie do uszkodzenia włókien nerwowych siatkówki, zmiany są już nieodwracalne. Wówczas leczenie pozwala jedynie spowolnić rozwój choroby - dodaje.
Regularne badania mogą jednak pomóc wykryć jaskrę na wczesnym etapie. Podczas poprzednich edycji akcji „Polscy okuliści kontra jaskra” z bezpłatnych badań skorzystało ponad 20 tysięcy osób w Polsce. Aż 40 proc. z nich skierowano na dalszą diagnostykę.
Lista placówek i przychodni w naszym regionie:
Bydgoszcz
Centrum Okulistyczne Visco - ul. Bołtucia 10,
Oftalmika - ul. Modrzewiowa 15.
Grudziądz
Oddział Okulistyczny i Poradnia Okulistyczna - Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu - ul. Doktora L.Rydygiera 15/17.
Inowrocław
Okularis - ul. Toruńska 7.
Toruń
Optimed Centrum Medyczne - ul. Dziewulskiego 10.
Jak skorzystać z badań?
Na wizytę należy umówić się telefonicznie w wybranej placówce.
Badania są przeznaczone dla osób, które nie mają zdiagnozowanej jaskry i nie korzystały z opieki okulisty (NFZ) w ciągu ostatniego roku.
Każdy gabinet ustala własne terminy i limit osób – decyduje kolejność zgłoszeń.
Polskie Towarzystwo Okulistyczne nie odpowiada za limity miejsc ani dostępność wizyt w poszczególnych placówkach.
