Bezpłatne badania w kierunku jaskry. Rusza Światowy Tydzień Jaskry [lista placówek w naszym regionie]

2026-03-08, 17:37  Tatiana Adonis/BN
W dniach 8-14 marca odbędzie się Światowy Tydzień Jaskry/fot. Pixabay

W dniach 8-14 marca odbędzie się Światowy Tydzień Jaskry/fot. Pixabay

Jaskra może przez lata rozwijać się bez objawów, a nieleczona prowadzi do nieodwracalnej utraty wzroku. Z okazji Światowego Tygodnia Jaskry w wielu miejscach w Polsce – także w naszym regionie – będzie można bezpłatnie zbadać oczy.

W Polsce na jaskrę choruje prawie milion osób, jednak – jak szacują specjaliści – niemal połowa z nich nie wie o swojej chorobie. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i regularne badania wzroku.

Od 8 do 14 marca trwa Światowy Tydzień Jaskry. W tym czasie w całym kraju organizowana jest akcja „Polscy okuliści kontra jaskra”. Do inicjatywy włączyły się także gabinety i kliniki okulistyczne na Pomorzu i Kujawach, gdzie będzie można skorzystać z bezpłatnych badań diagnostycznych.

– Jaskra to podstępna choroba, która przez wiele lat może nie dawać objawów, a nieleczona może prowadzić do nieodwracalnej ślepoty – mówi prof. Jakub Kałużny, specjalista w zakresie diagnostyki i leczenia jaskry z kliniki okulistycznej Oftalmika w Bydgoszczy. - Jeśli dojdzie do uszkodzenia włókien nerwowych siatkówki, zmiany są już nieodwracalne. Wówczas leczenie pozwala jedynie spowolnić rozwój choroby - dodaje.

Regularne badania mogą jednak pomóc wykryć jaskrę na wczesnym etapie. Podczas poprzednich edycji akcji „Polscy okuliści kontra jaskra” z bezpłatnych badań skorzystało ponad 20 tysięcy osób w Polsce. Aż 40 proc. z nich skierowano na dalszą diagnostykę.

Lista placówek i przychodni w naszym regionie:

Bydgoszcz
  • Centrum Okulistyczne Visco - ul. Bołtucia 10,
  • Oftalmika - ul. Modrzewiowa 15.
Grudziądz
  • Oddział Okulistyczny i Poradnia Okulistyczna - Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu - ul. Doktora L.Rydygiera 15/17.
Inowrocław
  • Okularis - ul. Toruńska 7.
Toruń
  • Optimed Centrum Medyczne - ul. Dziewulskiego 10.

Jak skorzystać z badań?
  • Na wizytę należy umówić się telefonicznie w wybranej placówce.
  • Badania są przeznaczone dla osób, które nie mają zdiagnozowanej jaskry i nie korzystały z opieki okulisty (NFZ) w ciągu ostatniego roku.
  • Każdy gabinet ustala własne terminy i limit osób – decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Polskie Towarzystwo Okulistyczne nie odpowiada za limity miejsc ani dostępność wizyt w poszczególnych placówkach.

Relacja Tatiany Adonis. Mówi prof. Jakub Kałużny

Region

Bydgoska straż miejska chcą zmienić główną siedzibę. Aktualne warunki pracy pozostawiają wiele do życzenia

Bydgoska straż miejska chcą zmienić główną siedzibę. „Aktualne warunki pracy pozostawiają wiele do życzenia”

2026-03-08, 20:34
Wybory liderów struktur powiatowych i regionalnych w KO. Znamy szefa we Włocławku

Wybory liderów struktur powiatowych i regionalnych w KO. Znamy szefa we Włocławku

2026-03-08, 20:14
Żużlowcy z regionu niebawem rozpoczną sezon. W kościele w Górsku zebrali się, by porozmawiać z Bogiem

Żużlowcy z regionu niebawem rozpoczną sezon. W kościele w Górsku zebrali się, by porozmawiać z Bogiem

2026-03-08, 19:30
Nowa miejska instytucja powstanie w Wąbrzeźnie. Z myślą o młodzieży

Nowa miejska instytucja powstanie w Wąbrzeźnie. Z myślą o młodzieży

2026-03-08, 18:35
W Dzień Kobiet Inowrocławianki uczyły się samoobrony. Lekcje pod okiem senseia

W Dzień Kobiet Inowrocławianki uczyły się samoobrony. Lekcje pod okiem senseia

2026-03-08, 16:41
Poseł z naszego regionu zaskoczył Torunianki. Żeby kobiety nigdy nie zwątpiły w swoją energię [zdjęcia]

Poseł z naszego regionu zaskoczył Torunianki. „Żeby kobiety nigdy nie zwątpiły w swoją energię” [zdjęcia]

2026-03-08, 15:55
Panie świętowały Dzień Kobiet w toruńskim MotoParku. Sprawdziły się w trudnych warunkach [zdjęcia i wideo]

Panie świętowały Dzień Kobiet w toruńskim MotoParku. Sprawdziły się w trudnych warunkach [zdjęcia i wideo]

2026-03-08, 14:58
Nowa atrakcja turystyczna niebawem zawita do Włocławka. Pojawią się łodzie flisackie

Nowa atrakcja turystyczna niebawem zawita do Włocławka. Pojawią się łodzie flisackie

2026-03-08, 13:53
Policja ostrzega, telefon na pasach to duże zagrożenie. W zeszłym roku w Polsce zginęło 348 osób

Policja ostrzega, telefon na pasach to duże zagrożenie. W zeszłym roku w Polsce zginęło 348 osób

2026-03-08, 12:47

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę