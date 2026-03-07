W Bydgoszczy trwa akcja „Słodka paka dla dzieciaka”, czyli pomoc podopiecznym domów dziecka [lista adresów]

2026-03-07, 12:37  Tatiana Adonis/DW
Do wsparcia inicjatywy namawiają Anna Niewiadomska, Aurelia Ratajczak i Justyna Golacik, organizatorki akcji „Słodka paka dla dzieciaka”/ Fot. Tatiana Adonis

Jedni lubią książki, inni gadżety z kapibarą - bydgoscy społecznicy chcą spełnić marzenia podopiecznych domów dziecka i przygotować dla nich świąteczne paczki. Liczą na wsparcie mieszkańców, dlatego organizują zbiórkę darów.

Im więcej osób zdecyduje się pomóc, tym więcej prezentów trafi do dzieci. Do wsparcia inicjatywy namawiają Anna Niewiadomska, Aurelia Ratajczak i Justyna Golacik, organizatorki akcji „Słodka paka dla dzieciaka”.

- Najczęściej to są dzieci w wieku szkolnym, od 7 do 15-16 roku życia. Ucieszą się na pewno z kosmetyków, drobnego sprzętu, jak np. słuchawki, czekają też na książki. Niech to będą nowe, nieużywane rzeczy. Dajmy tym dzieciom to, co chcielibyśmy podarować własnemu dziecku. Liczymy na Bydgoszczan, a my staniemy na wysokości zadania i przed świętami dowieziemy tyle paczek, ile się da - zapewniają organizatorki.

Zbiórka wielkanocnych prezentów dla podopiecznych domów dziecka potrwa do 2 kwietnia. Można je zostawić w jednym z 10 punktów w Bydgoszczy:
  • Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszcz, ul. Jezuicka 4
  • Optyk Michalscy, ul. Gdańska 28
  • Brwiove, ul. Pomorska 21
  • Farfalla, ul. Lubostrońska 7
  • Pracownia Florystyczna H&Ż, ul. Sułkowskiego 13a
  • Ładnie Wyglądasz, ul. Gawronia 80a
  • Madame Beauty Studio, ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1
  • Michalina Masuje ul. Przejazd 19
  • Klub Dziecięcy Majaland ul. Kaczyńskiego 33
  • Centrum Sportu Grabarek ul. Skłodowskiej-Curie 16
Szczegóły w relacji Tatiany Adonis - poniżej.

Relacja Tatiany Adonis

