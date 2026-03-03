Włodarze z naszego regionu w Radzie Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP

2026-03-03, 19:47  Marcin Glapiak/Bartosz Nawrocki
Arkadiusz Fajok/fot. Marcin Glapiak/Archiwum

Arkadiusz Fajok/fot. Marcin Glapiak/Archiwum

Arkadiusz Fajok, prezydent Inowrocławia otrzymał z rąk prezydenta Polski Karola Nawrockiego nominację do Rady Samorządu Terytorialnego, który będzie funkcjonował przy głowie państwa. Podobnego zaszczytu dostąpili burmistrz Rypina Paweł Grzybowski i wójt gminy Bytoń Artur Ruciński.

Włodarze Inowrocławia, Rypina i gminy Bytoń (pow. radziejowski) otrzymali powołanie z rąk prezydenta RP podczas XI Europejskiego Kongresu Samorządowego w Mikołajkach.

Rada Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP zajmuje się współpracą między administracją centralną a samorządami, od gmin po województwa. Do jej zadań należy między innymi opiniowanie projektów ustaw dotyczących samorządu terytorialnego oraz analizowanie bieżących problemów lokalnych wspólnot.

Oprócz Arkadiusza Fajoka, Pawła Grzybowskiego i Artura Rucińskiego w skład rady weszli również:

  • Jarosław Baziak, Wójt gminy Gródek nad Dunajcem;
  • Roman Bzdyk, Wójt gminy Komańcza;
  • Maciej Bednarko, Burmistrz Miasta Grajewo;
  • Maciej Berlicki, Burmistrz Gminy i Miasta Sianów;
  • Andrzej Bielawski, Wicestarosta Wschowski;
  • Norbert Bień, Wójt Gminy Klucze;
  • Anna Binik, Wójt Gminy Wydminy;
  • Mateusz Bobek, Burmistrz Międzyzdrojów;
  • Piotr Breś, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego;
  • Krzysztof Buchelt, Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego;
  • Dawid Chrobak, Burmistrz Zakliczyna;
  • Mariusz Chrzanowski, Prezydent Łomży;
  • Grzegorz Cichy, Burmistrz Proszowic, Prezes Unii Miasteczek Polskich;
  • Adam Ciszkowski, Burmistrz Halinowa, Prezes Związku Samorządów Polskich;
  • Maciej Czarnecki, Burmistrz Gniewu;
  • Joanna Dołowska, Burmistrz Gminy Gowarczów;
  • Andrzej Duda, Burmistrz Kolna;
  • Paweł Dziewit, Wójt Gminy Gózd;
  • Krzysztof Dziuba, Wicestarosta Wieluński;
  • Jarosław Ferenc, Prezydent Radomska;
  • Bogusław Fijas, Wójt Gminy Ostróda;
  • Grzegorz Gałgan, Wójt Polanki Wielkiej;
  • Piotr Gierszewski, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska;
  • Krzysztof Gil, Wójt Gminy Gręboszów;
  • Stefan Grodzki, Wójt Gminy Kulesze Kościelne;
  • Jan Marian Grzegorczyn, Burmistrz Miękini;
  • Tomasz Hamerski, Starosta Powiatu Nowotarskiego;
  • Tomasz Hapunowicz Prezydent Siedlec;
  • Krzysztof Hildebrandt, Prezydent Wejherowa;
  • Grzegorz Izbicki, Radny Miasta Suwałki;
  • Renata Janik, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego;
  • Krzysztof Jarosz, Starosta Rzeszowski;
  • Artur Kamiński, Wiceprzewodniczący Sejmiku woj. opolskiego;
  • Krystian Kinastowski, Prezydent Kalisza;
  • Jerzy Kolarz, Starosta Powiatu Buskiego;
  • Olga Kołoszczyk, Radna Powiatu Sieradzkiego;
  • Katarzyna Kondziołka, Burmistrz Zawichostu;
  • Marcin Kosiorek, Starosta Łowicki;
  • Daniel Krawiec, Wójt Gminy Przeworsk;
  • Katarzyna Kromp, Wójt Gminy Tuplice;
  • Grzegorz Krysiak, Wójt Gminy Ceranów;
  • Mateusz Kutrzeba, Burmistrz Dębicy;
  • Jacek Lelek, Burmistrz Starego Sącza;
  • Karol Lizurej, Burmistrz Kętrzyna;
  • Paweł Maj, Prezydent Puław;
  • Magdalena Majewska, Burmistrz Kępic;
  • Patryk Marjan, Prezydent Bełchatowa;
  • Damian Matela–Libera, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Drezdenko;
  • Jan Matuszewski, Wójt Gminy Wałcz;
  • Szymon Michałek, Prezydent Chorzowa Śląskie;
  • Michał Motowidełko, Wicestarosta Powiatu Świebodzińskiego;
  • Mariusz Musiałowski, Burmistrz Gminy Kleczew;
  • Lucjusz Nadbereżny, Prezydent Stalowej Woli – Przewodniczący Rady;
  • Artur Nenczak, Wójt Gminy Zakrzewo;
  • Marian Niemirski, Starosta Przysuski;
  • Łukasz Nowak, Prezydent Tarnobrzega;
  • Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego;
  • Paweł Osiewała, Prezydent Sieradza Łódzkie;
  • Wojciech Pałka, Sekretarz Województwa Małopolskiego;
  • Sylwester Patrzykąt, Wójt Gminy Bobowo;
  • Anna Pilarczyk, Burmistrz Ogrodzieńca;
  • Sławomir Plis, Burmistrz Opola Lubelskiego;
  • Wojciech Płaziuk, Wójt Gminy Udanin;
  • Andrzej Płonka, Starosta Bielski, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich;
  • Agata Puchalska, Burmistrz Brańska;
  • Robert Raczyński, Prezydent Lubina;
  • Piotr Roman, Prezydent Bolesławca;
  • Michał Rutkowski, Radny Elbląga;
  • Stanisław Rydz, Wicestarosta Choszczeński;
  • Mieczysław Sawaryn, Burmistrz Gryfina;
  • Leszek Skowron, Wójt Gminy Korzenna;
  • Łukasz Smółka, Marszałek Województwa Małopolskiego;
  • Iwona Sobania, Burmistrz Byczyny;
  • Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego;
  • Radosław Swół, Prezydent Mielca;
  • Paweł Szczepankiewicz, Wójt Gminy Wierzbinek;
  • Jarosław Szlachetka, Burmistrz Myślenic;
  • Dariusz Szustek, Starosta Łukowski;
  • Rafał Ślęczka, Burmistrz Wieliczki;
  • Mariusz Śnieżek, Wójt Gminy Fredropol;
  • Mateusz Targoś, Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice;
  • Karol Tchórzewski, Starosta Siedlecki;
  • Jarosław Tyniec Wójt Gminy Łagiewniki;
  • Michał Urgoł, Prezydent Jastrzębia–Zdroju;
  • Marcin Witko, Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego;
  • Katarzyna Włodarczyk, Zastępca Wójta Gminy Michów;
  • Jacek Wójcicki, Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego;
  • Dariusz Wójtowicz, Prezydent Mysłowic;
  • Tadeusz Zaremba, Starosta Powiatu Nowosądeckiego;
  • Jarosław Żaczek, Burmistrz Ryk.

