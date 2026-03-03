Włodarze z naszego regionu w Radzie Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP
Arkadiusz Fajok, prezydent Inowrocławia otrzymał z rąk prezydenta Polski Karola Nawrockiego nominację do Rady Samorządu Terytorialnego, który będzie funkcjonował przy głowie państwa. Podobnego zaszczytu dostąpili burmistrz Rypina Paweł Grzybowski i wójt gminy Bytoń Artur Ruciński.
Włodarze Inowrocławia, Rypina i gminy Bytoń (pow. radziejowski) otrzymali powołanie z rąk prezydenta RP podczas XI Europejskiego Kongresu Samorządowego w Mikołajkach.
Rada Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP zajmuje się współpracą między administracją centralną a samorządami, od gmin po województwa. Do jej zadań należy między innymi opiniowanie projektów ustaw dotyczących samorządu terytorialnego oraz analizowanie bieżących problemów lokalnych wspólnot.
Oprócz Arkadiusza Fajoka, Pawła Grzybowskiego i Artura Rucińskiego w skład rady weszli również:
- Jarosław Baziak, Wójt gminy Gródek nad Dunajcem;
- Roman Bzdyk, Wójt gminy Komańcza;
- Maciej Bednarko, Burmistrz Miasta Grajewo;
- Maciej Berlicki, Burmistrz Gminy i Miasta Sianów;
- Andrzej Bielawski, Wicestarosta Wschowski;
- Norbert Bień, Wójt Gminy Klucze;
- Anna Binik, Wójt Gminy Wydminy;
- Mateusz Bobek, Burmistrz Międzyzdrojów;
- Piotr Breś, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego;
- Krzysztof Buchelt, Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego;
- Dawid Chrobak, Burmistrz Zakliczyna;
- Mariusz Chrzanowski, Prezydent Łomży;
- Grzegorz Cichy, Burmistrz Proszowic, Prezes Unii Miasteczek Polskich;
- Adam Ciszkowski, Burmistrz Halinowa, Prezes Związku Samorządów Polskich;
- Maciej Czarnecki, Burmistrz Gniewu;
- Joanna Dołowska, Burmistrz Gminy Gowarczów;
- Andrzej Duda, Burmistrz Kolna;
- Paweł Dziewit, Wójt Gminy Gózd;
- Krzysztof Dziuba, Wicestarosta Wieluński;
- Jarosław Ferenc, Prezydent Radomska;
- Bogusław Fijas, Wójt Gminy Ostróda;
- Grzegorz Gałgan, Wójt Polanki Wielkiej;
- Piotr Gierszewski, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska;
- Krzysztof Gil, Wójt Gminy Gręboszów;
- Stefan Grodzki, Wójt Gminy Kulesze Kościelne;
- Jan Marian Grzegorczyn, Burmistrz Miękini;
- Tomasz Hamerski, Starosta Powiatu Nowotarskiego;
- Tomasz Hapunowicz Prezydent Siedlec;
- Krzysztof Hildebrandt, Prezydent Wejherowa;
- Grzegorz Izbicki, Radny Miasta Suwałki;
- Renata Janik, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego;
- Krzysztof Jarosz, Starosta Rzeszowski;
- Artur Kamiński, Wiceprzewodniczący Sejmiku woj. opolskiego;
- Krystian Kinastowski, Prezydent Kalisza;
- Jerzy Kolarz, Starosta Powiatu Buskiego;
- Olga Kołoszczyk, Radna Powiatu Sieradzkiego;
- Katarzyna Kondziołka, Burmistrz Zawichostu;
- Marcin Kosiorek, Starosta Łowicki;
- Daniel Krawiec, Wójt Gminy Przeworsk;
- Katarzyna Kromp, Wójt Gminy Tuplice;
- Grzegorz Krysiak, Wójt Gminy Ceranów;
- Mateusz Kutrzeba, Burmistrz Dębicy;
- Jacek Lelek, Burmistrz Starego Sącza;
- Karol Lizurej, Burmistrz Kętrzyna;
- Paweł Maj, Prezydent Puław;
- Magdalena Majewska, Burmistrz Kępic;
- Patryk Marjan, Prezydent Bełchatowa;
- Damian Matela–Libera, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Drezdenko;
- Jan Matuszewski, Wójt Gminy Wałcz;
- Szymon Michałek, Prezydent Chorzowa Śląskie;
- Michał Motowidełko, Wicestarosta Powiatu Świebodzińskiego;
- Mariusz Musiałowski, Burmistrz Gminy Kleczew;
- Lucjusz Nadbereżny, Prezydent Stalowej Woli – Przewodniczący Rady;
- Artur Nenczak, Wójt Gminy Zakrzewo;
- Marian Niemirski, Starosta Przysuski;
- Łukasz Nowak, Prezydent Tarnobrzega;
- Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego;
- Paweł Osiewała, Prezydent Sieradza Łódzkie;
- Wojciech Pałka, Sekretarz Województwa Małopolskiego;
- Sylwester Patrzykąt, Wójt Gminy Bobowo;
- Anna Pilarczyk, Burmistrz Ogrodzieńca;
- Sławomir Plis, Burmistrz Opola Lubelskiego;
- Wojciech Płaziuk, Wójt Gminy Udanin;
- Andrzej Płonka, Starosta Bielski, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich;
- Agata Puchalska, Burmistrz Brańska;
- Robert Raczyński, Prezydent Lubina;
- Piotr Roman, Prezydent Bolesławca;
- Michał Rutkowski, Radny Elbląga;
- Stanisław Rydz, Wicestarosta Choszczeński;
- Mieczysław Sawaryn, Burmistrz Gryfina;
- Leszek Skowron, Wójt Gminy Korzenna;
- Łukasz Smółka, Marszałek Województwa Małopolskiego;
- Iwona Sobania, Burmistrz Byczyny;
- Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego;
- Radosław Swół, Prezydent Mielca;
- Paweł Szczepankiewicz, Wójt Gminy Wierzbinek;
- Jarosław Szlachetka, Burmistrz Myślenic;
- Dariusz Szustek, Starosta Łukowski;
- Rafał Ślęczka, Burmistrz Wieliczki;
- Mariusz Śnieżek, Wójt Gminy Fredropol;
- Mateusz Targoś, Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice;
- Karol Tchórzewski, Starosta Siedlecki;
- Jarosław Tyniec Wójt Gminy Łagiewniki;
- Michał Urgoł, Prezydent Jastrzębia–Zdroju;
- Marcin Witko, Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego;
- Katarzyna Włodarczyk, Zastępca Wójta Gminy Michów;
- Jacek Wójcicki, Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego;
- Dariusz Wójtowicz, Prezydent Mysłowic;
- Tadeusz Zaremba, Starosta Powiatu Nowosądeckiego;
- Jarosław Żaczek, Burmistrz Ryk.