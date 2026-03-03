Włodarze z naszego regionu w Radzie Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP

2026-03-03, 19:47 Marcin Glapiak/Bartosz Nawrocki

Arkadiusz Fajok/fot. Marcin Glapiak/Archiwum

Arkadiusz Fajok, prezydent Inowrocławia otrzymał z rąk prezydenta Polski Karola Nawrockiego nominację do Rady Samorządu Terytorialnego, który będzie funkcjonował przy głowie państwa. Podobnego zaszczytu dostąpili burmistrz Rypina Paweł Grzybowski i wójt gminy Bytoń Artur Ruciński.

Włodarze Inowrocławia, Rypina i gminy Bytoń (pow. radziejowski) otrzymali powołanie z rąk prezydenta RP podczas XI Europejskiego Kongresu Samorządowego w Mikołajkach.



Rada Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP zajmuje się współpracą między administracją centralną a samorządami, od gmin po województwa. Do jej zadań należy między innymi opiniowanie projektów ustaw dotyczących samorządu terytorialnego oraz analizowanie bieżących problemów lokalnych wspólnot.



Oprócz Arkadiusza Fajoka, Pawła Grzybowskiego i Artura Rucińskiego w skład rady weszli również:

